江西贛州 加速對接融入大灣區

夏日贛南，果蔬飄香。在江西省贛州市安遠縣孔田鎮高屋村，一排排蔬菜大棚鱗次櫛比，棚內苦瓜、辣椒等瓜果蔬菜長勢喜人，48歲的菜農魏興茂正忙著採摘各類時令蔬菜。

中新社報導，「我承包了十個大棚，種的蔬菜基本上都銷往粵港澳大灣區。」採摘間隙，魏興茂抬起胳膊用衣袖擦拭臉上豆大汗珠後說，村裡每天發往粵港澳大灣區3車新鮮蔬菜，次日就能出現在當地民眾的餐桌上。

依託豐富的農業資源，江西贛州著力打造大灣區優質農產品供應基地，成為共建粵港澳大灣區「菜籃子」平台城際合作城市。目前，贛州市建成蔬菜大棚28萬餘畝，建成粵港澳大灣區「菜籃子」配送贛州分中心，認定粵港澳大灣區「菜籃子」生產基地48家，認定總數居江西省第一。

梅關之北，毗鄰粵港澳大灣區的「江西南大門」贛州素有客家搖籃之稱，憑借地緣、親緣、資源優勢，該市正加速對接融入粵港澳大灣區。

走進落戶於贛粵產業合作區（南康片區）的格力電器（贛州）智能製造基地，項目建設已進入收尾施工階段，計劃今年7月1日正式投產。這是贛州對接融入大灣區引進的首家世界500強製造企業。

在格力電器（贛州）有限公司總經辦主任洪志勇看來，贛州市南康區高標準建設贛粵產業合作區和深贛港產城特別合作區，打造具有全球影響力的家居製造之都，與格力泛家居融合發展的戰略布局高度契合。

近年來，江西贛州以產業承接、平台共建、科技合作等方式，推動現代家居、有色金屬、電子信息、紡織服裝等主導產業與粵港澳大灣區深度對接。

公開數據顯示，2021年，贛州市新簽約粵港澳大灣區項目219個，簽約金額超1214億元人民幣。