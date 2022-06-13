豫台胞台企 為河南發展獻策

河南省台辦10日下午召開引導支持台胞台企參與十四五規劃專題座談會，向在豫台胞台企代表廣泛徵求良策，為河南新發展支招獻策。

中新社報導，是次座談會，旨在引導支持在豫台商台企參與包括創新發展、轉型升級、拓展內需市場、融入區域經濟發展等方面的十四五規劃建設。

濮陽市台商協會會長楊仕昌在會上重點談及提升企業創新能力、發展壯大戰略新興產業，以及老齡化、環境保護等民生方面的規劃。南亞塑膠工業（鄭州）有限公司董事長李運昌則十分關注規劃中與農業現代化等相關的內容。他希望高標準農田建設能够在已有的良好基礎上，發布更多配套措施。

河南省台辦副主任齊忠明表示，十四五規劃為台灣同胞發展提供巨大機遇和廣闊空間，為台灣同胞全面享受同等待遇做出了制度安排，為台灣同胞融入雙循環新發展格局指明了重點方向，為台資企業高質量發展創造了有利條件。希望在豫台胞台商堅定信心、搶抓機遇，主動適應新發展理念，積極融入新發展格局，用足用好各項有利政策措施，不斷增強企業內生動力，開拓大陸市場，推動豫台經貿合作走深走實。

河南省台辦將會同相關部門持續貫徹落實好各項惠台政策措施，完善保障台灣同胞在河南享受同等待遇的制度和政策，傾力傾情為台胞台企在河南學習生活、投資興業創造優質環境。

在座談會上，河南省台辦、河南省發改委、河南省商務廳、河南省人大民僑外事委員會等單位代表，及鄭州市台協、濮陽市台協等在豫台胞台企代表，作了交流發言。