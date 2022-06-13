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德陽清潔能源裝備特色小鎮即將亮相

聯合報／ 大陸特派員王玉燕／台北－德陽報導
德陽清潔能源裝備特色小鎮，位於德陽經開區二重片區，屬於先進製造業類和科技創新類特色小鎮。圖／本報四川德陽傳真
德陽清潔能源裝備特色小鎮，位於德陽經開區二重片區，屬於先進製造業類和科技創新類特色小鎮。圖／本報四川德陽傳真

四川省政府近日確定德陽清潔能源裝備特色小鎮，為四川省特色小鎮創建對象。據悉，按照省、市相關要求和部署，為充分發揮德陽裝備製造產業優勢，助力德陽加快建設世界級清潔能源裝備製造基地，德陽經開區啟動建設清潔能源裝備小鎮。

德陽清潔能源裝備特色小鎮，選址於德陽經開區二重片區，屬於先進製造業類和科技創新類特色小鎮。規劃總面積4.82平方公里，包括部分二重廠區、東方汽輪機廠區、東方鍋爐廠區。清潔能源裝備特色小鎮聚力發展清潔能源裝備主導產業，統籌生產、生態、生活三大空間，突出產、城、人、文相融合，構建形成組團式、網路化、集約型的「一廊一核三節點四片區」空間格局。其中，「一廊」指工業文化長廊，「一核」為小鎮核心，「三節點」即產業發展節點、職業教育節點、文化文創節點；「四片區」則包括現代生活區、智能製造區、創新服務區、文旅生態區。

今年8月27日至29日，2022世界清潔能源裝備大會將在德陽舉辦。屆時，作為大會重要的內容之一，德陽清潔能源裝備特色小鎮將面向世界亮相。

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