廣東再推穩經濟16條措施 免費提供餐飲業培訓

大陸各地方政府為維穩經濟發展，近期接連出招，據廣東省市場監督管理局12日指出，近日該局已從繼續發展壯大市場主體、幫助市場主體紓困解難等5個方面，推出16條措施，推動廣東省經濟提質增量，包括為餐飲業提供業務培訓、解決中小企業和個體工商戶融資難問題等。

據中新社報導，廣東省市場監督管理局近日推出《關於精準幫扶市場主體助力紮實穩住經濟的若干措施》。

在幫助市場主體紓困解難方面，措施提出，要實施知識產權金融創新促進計劃，包括今年內完成知識產權融資人民幣500億元以上，服務企業1萬家以上，緩解市場主體特別是中小微企業和個體工商戶融資難問題。另，實施降費減費，免費為全省50萬家在營餐飲服務提供者提供業務培訓。

對食品、藥品、廣告等受疫情影響較大行業企業，也將提供免費加強衛生控制、技術幫扶等，以及對於醫療產業，擴大適用「港澳藥械通」的藥物和醫療器械目錄。

為助力市場主體提升競爭力，措施提出，要實施60個質量基礎設施「一站式」服務，展開100個重點產品（行業）質量提升行動，免費為1萬家市場主體提質增效提供質量技術服務，以及協助為企業打造培育商標品牌、提供知識產權風險排查服務等。

壯大市場主體方面，措施提出，要放寬經營場所登記限制，推動外商投資便利化，其中，符合申請條件、主要申請材料齊全，但因疫情暫不能提交次要材料的，可為外資企業容缺辦理營業執照。

廣東省此次的穩經濟措施還提出，要完善平台企業合規管理機制，查處濫用市場支配地位，扼殺中小微企業創新發展空間等行為。

在此之前，由於大陸國務院印發「紮實穩住經濟的一攬子政策措施 」，廣東省已於1日發布一攬子政策措施的實施方案，共6方面、131項措施，涉及留抵退稅、支持中小企業、加大穩崗、貸款支持、穩投資促消費等，如今，再度於市場監管體系進一步加碼支持措施。