騰訊再加碼印度電商 斥2.64億美元收購Flipkart股份

騰訊持續擴大在印度電商領域的布局。綜合外媒報導，騰訊已成功透過其歐洲子公司，購買印度電商公司Flipkart價值2.64億美元的股份，這是自2017年起，騰訊至少第四度加碼Flipkart。

Flipkart成立於2007年，以銷售圖書起家，註冊於新加坡、總部設於印度班加羅爾，主要在印度經營電商業務，如今除致力將平台商品類別與亞馬遜對標外，也生產自己的「DigiFlip」筆記型電腦、USB和發展旅遊業務等。

據IT之家報導，2017年4月，騰訊就曾聯合eBay和微軟，對Flipkart投資了14億美元。

接著，2018年，沃爾瑪以160億美元收購了Flipkart約77%的股份，並計畫讓Flipkart於4年內上市後，2020年7月，Flipkart再度獲得由沃爾瑪領投，規模12億美元的新一輪融資。

當時，騰訊也向Flipkart註冊於新加坡的母公司Flipkart Pte注資6280萬美元，以持有Flipkart Pte約4%至5.3%的股份。

接著，Flipkart再度於2021年7月，獲得由沃爾瑪、新加坡GIC、加拿大養老金計劃投資委員會、軟銀等領投的36億美元融資，而卡塔爾投資局、騰訊、老虎基金等也參投，使得公司當時估值達到了376億美元。

不過，據外媒引述知情人士透露，Flipkart可能將赴美上市計畫，再延遲至2023年，並將估值調高至600億至700億美元。