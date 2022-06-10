內需不振 四川再提「周休2.5日」以帶動旅遊消費

中國新聞周刊報導，為刺激旅遊消費市場，四川省統計局近日在《一季度四川商貿經濟運行情況分析》中建議，試行企事業單位周休2.5日，引導幹部職工帶頭旅遊消費。

報導稱，四川省統計局建議企事業單位實行周休2.5日，主要是因四川消費市場和文旅業的持續低迷與不景氣。

四川省統計局數的據顯示，在兩輪散發疫情衝擊下，今年第1季，四川消費品零售總額年比僅增長5.1%，遠低於正常年份增長水準。前述這份《分析》指出，若要完成全年增長8.0%的目標任務，後三季度必需平均增長9%左右。

與此同時，受疫情影響，截至今年3月，四川住宿和餐飲業就業人員年比也減少7.4%。

四川省文旅廳副廳長嚴颯爽曾表示，疫情對四川文化旅遊業造成的損失將超過人民幣1,500億元（約新台幣6,600億元），是受疫情影響最大、損失最嚴重的行業之一。

疫情暴發以來，針對文旅產業，四川已推出一系列紓困政策，從財政補助、金融政策扶持到優化政務服務，但四川文旅產業復甦情況仍遠不如預期。

中國新聞周刊指出，受疫情影響，「周邊遊」、「近郊遊」逐漸成為大陸當前旅遊消費新趨勢。因此，《分析》建議試行企事業單位周休2.5日，鼓勵幹部職工利用周末外出休閒度假，並推出「優惠套餐」、「大禮包」等惠民措施，拉動餐飲消費、文創商品和住宿消費等二次消費增長。

但報導指出，「周休2.5日」在中國大陸早已不是新鮮事。2015年8月，大陸國務院辦公廳就曾在「關於進一步促進旅遊投資和消費的若干意見」中提出，有條件的地方和單位可根據實際情況，為職工周五下午與周末結合外出休閒度假創造有利條件。

近年來，包括：江西、甘肅、福建、浙江、廣東、江蘇等10多個省份都曾提出相關建議，但很快就沒了下文。2020年8月，大陸人社部在回覆全國人大代表的建議中則明確表態：「四天半工作制」不宜在企業中廣泛推行。

人社部稱，在當前經濟形勢下，縮短工時會加大企業生產經營壓力，帶來較高的用人成本和負擔，影響經濟發展。尤其中國大陸嚴格執行目前工時標準的企業比例不高，加班情況較多，推行周休2.5日可能成為行政機關、事業單位工作人員的特有福利，社會影響不好。

東北大學公共政策研究院院長杜寶貴也認為，周休2.5日的初衷是促進消費。但目前中國大陸居民收入還處於較低水平，加上疫情的擾動，民眾消費能力和消費意願仍持續受到抑制。