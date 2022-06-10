大陸5月CPI上漲2.1% 食品價格漲幅擴大

大陸國家統計局周五公布，中國大陸5月消費者物價指數（CPI）年比上漲2.1%，和前一個月持平，也符合市場早前預期；生產者物價指數（PPI）年比上漲6.4%，則持續回落。

大陸國家統計局城市司高級統計師董莉娟表示，5月，大陸國內疫情防控形勢持續向好，消費市場供應總體充足，CPI月比轉降，年比漲幅保持穩定。

5月，大陸各地區各部門高效統籌疫情防控和經濟社會發展，保障重點產業鏈、供應鏈暢通穩定，PPI月比和年比漲幅均繼續回落。

董莉娟表示，5月CPI年比上漲2.1%，漲幅與上月相同。其中，食品價格上漲2.3%，漲幅比上月擴大0.4個百分點，影響CPI上漲約0.42個百分點。食品中，鮮果、薯類和糧食價格分別上漲19.0%、16.1%和3.2%，漲幅比上月均有擴大。

豬肉價格則下降21.1%，降幅比上月收窄12.2個百分點。非食品價格上漲2.1%，漲幅比上月回落0.1個百分點，影響CPI上漲約1.68個百分點。非食品中，汽油、柴油和液化石油氣價格分別上漲27.6%、30.1%和26.9%；賓館住宿和飛機票價格分別下降7.4%和2.4%。

據測算，大陸5月扣除食品和能源價格的核心CPI年比上漲0.9%，漲幅與上月相同。

5月PPI年比上漲6.4%，漲幅比上月回落1.6個百分點。其中，生產資料價格上漲8.1%，漲幅回落2.2個百分點；生活資料價格上漲1.2%，漲幅擴大0.2個百分點。調查的40個工業行業大類中，價格上漲的有37個，與上月相同。

主要行業中，煤炭開採和洗選業上漲37.2%，回落16.2個百分點；有色金屬冶煉和壓延加工業上漲10.4%，回落6.4個百分點；石油煤炭及其他燃料加工業上漲34.0%，回落4.7個百分點；化學原料和化學制品製造業上漲13.6%，回落1.3個百分點。

價格漲幅擴大的有：燃氣生產和供應業上漲22.0%，擴大1.3個百分點；農副食品加工業上漲3.7%，擴大1.1個百分點；電力熱力生產和供應業上漲9.7%，擴大0.4個百分點。

黑色金屬冶煉和壓延加工業價格下降1.3%，則是2020年9月以來年比首次下降。