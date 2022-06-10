研發費用加計扣除 今年起提前享受

中國大陸國家稅務總局9日公布，今年起企業每年可提前享受前三季度研發費用加計扣除優惠。

中新社報導，根據大陸國家稅務總局印發的公告，從2022年起，企業可以在每年10月申報期申報享受前三季度研發費用加計扣除政策優惠，把2021年10月提前享受當年的研發費用加計扣除政策舉措轉化為制度性規定，進一步穩定市場預期，支持科技創新。

研發費用加計扣除政策是激勵企業加大研發投入的專項優惠政策，為激發企業創新活力，對沖經濟下行壓力和新冠疫情影響，中國大陸先後將製造業、科技型中小企業研發費用加計扣除比率由75%提高至100%，持續釋放政策紅利，為科技創新注入新動能。

此前，企業需要在次年匯算清繳時才能享受研發費用加計扣除政策紅利。2021年10月，中國大陸允許企業10月預繳企業所得稅時，提前對前三季度研發費用進行加計扣除，相當於讓企業提前至少3個月享受了全年四分之三的優惠。在此基礎上，大陸國家稅務總局發布公告，將此項政策長期化、制度化。

與2021年規定相比，2022年及以後年度企業預繳享受研發費用加計扣除優惠政策的享受時點和辦理方式沒有變化。企業在10月徵期預繳申報企業所得稅時，可自主選擇提前享受前三季度研發費用加計扣除，企業未選擇享受的，可在年度匯算清繳時一並享受。

為提升政策享受便利度，企業享受研發費用加計扣除政策採取「真實發生、自行判別、申報享受、相關資料留存備查」的辦理方式。