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外匯美式期權 廣東首批落地
中國大陸國家外匯管理局廣東省分局9日披露，外匯美式期權業務已落地廣東，受到企業青睞。目前該局轄內銀行可辦理的不同功能外匯衍生產品類型近20種，已形成涵蓋遠期、外匯掉期、貨幣掉期和期權的衍生品產品體系，為市場主體管理外匯風險提供重要支持。
中新社報導，期權已成為企業使用較多的一種外匯套保工具，此前市場上外匯期權產品以歐式期權為主，交割時間相對固定，只可在到期日行使期權。
為豐富市場主體交易工具選擇，滿足企業靈活、多樣化的外匯套保需求，中國大陸國家外匯管理局日前發布相關通知，支持金融機構開展普通美式期權、亞式期權兩類新產品業務。其中，基於美式期權的匯率避險管理方案，企業可自主選擇交割時間，很好地解決出口回款時間不穩定等問題。
今年5月20日，中信銀行廣州分行為一科技企業辦理一筆200萬美元的外匯美式期權業務。6月7日，興業銀行廣州分行也為一企業辦理一筆300萬美元的外匯美式期權業務。該業務正獲廣東企業的青睞，較好地契合企業在當前人民幣匯率波動環境下匯率避險的需求。
中國大陸國家外匯管理局廣東省分局表示，未來，將進一步推進和落實外匯市場改革，拓展外匯市場的深度和廣度，鼓勵銀行在風險可控前提下，加大產品研發力度，面向市場主體推出更多適合市場需求的外匯衍生產品，幫助企業更好地規避匯率波動風險。
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