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陸中小企發展環境 明顯改善

聯合報／ 大陸新聞中心╱綜合報導

中國大陸工業和信息化部官方網站9日發布「2021年度中小企業發展環境評估報告」顯示，2021年中國大陸中小企業發展環境整體明顯改善，各參評城市綜合得分均超上次評估，城市間差距略有縮小。

中新社報導，2021年度評估選取4個直轄市、5個計畫單列市和27個省會城市，作為評估對象。從綜合得分看，上海、深圳、廣州、北京、南京、杭州、寧波、廈門、成都、天津位居前十；從得分提高幅度看，拉薩、呼和浩特、大連、石家莊、鄭州、青島、貴陽、南寧、濟南、武漢得分增幅位居前十。

評估顯示，所有參評城市綜合得分較上次均有所提升，超過5%的城市有33個，占比達91.67%；超過10%的城市有12個，占比達33.33%。

評估顯示，各城市政策環境和融資環境的優化改善比較明顯，各級政府的惠企政策使中小企業有較強獲得感，融資難融資貴問題持續緩解；各城市普遍重視營造良好創新環境，「專精特新」中小企業成為創新中堅力量，創新資源大量集中於一線城市的現象依然較為突出。

評估還顯示，中小企業司法保護問題成為制約法治環境改善的主要短板。實地調研中，企業反映司法效率低、判決執行難、知識產權維權難等問題時有發生，為中小企業營造穩定、公平、透明的良好環境，還需加大工作力度。

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