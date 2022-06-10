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家人確診「同住有症狀卻快篩陰」 外媒曝天選之人關鍵原因

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後疫情時代 大陸餐飲業拚活路

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
嚴格防疫時期暫停堂食，餐飲店外賣各施所長。圖為北京市一家餐飲店，廚師現場片烤鴨為顧客提供外賣服務。（中新社）
嚴格防疫時期暫停堂食，餐飲店外賣各施所長。圖為北京市一家餐飲店，廚師現場片烤鴨為顧客提供外賣服務。（中新社）

新冠肺炎疫情衝擊中國大陸餐飲業，大陸國家統計局日前發布的數據顯示，2022年1至4月，大陸餐飲收入13262億元（人民幣，下同），同比下滑5.1％；其中，4月大陸餐飲收入2609億元，同比下滑22.7％。

最新一期「中國新聞周刊」報導，疫情是餐飲業慘淡的最直接原因；但餐飲寒冬還有更深層的緣由：難以壓縮的租金、原材料、人工等成本，讓餐飲企業的經營難以為繼。2021年，逾百萬家餐飲企業倒閉，而在2020年，這一數字還是30萬。

對餐飲企業來說，首先需要的是現金流，其次是利潤。「現金流是企業的血液，而利潤是脂肪，沒有了利潤，還可以撐一段時間，但是沒有了現金流，企業就會倒閉。」連鎖產業專家文志宏解釋道。

疫情的影響不僅僅在於收入下滑，還凸顯成本壓力，包括房租、人工、食材等。相比房租還有商量餘地，食材的漲價幾乎是壓倒餐飲業的最後一根稻草。

根據「2021年疫情背景下餐飲企業調研」的數據顯示，約有81.7％受訪餐企認為原材料成本對比疫情前上漲了，其中接近五成受訪餐企認為原材料成本大幅上漲。

餐飲業如何尋找新增量，成為從業者當下面臨的難題。文志宏分析，一方面，餐飲業作為接觸性、聚集性行業的代表，出於疫情期間安全考慮，消費者在外消費堂食的意願被嚴重削弱。另一方面，在疫情大背景下，宏觀經濟出現下行趨勢，消費者消費預期出現下降。其直接表現為，居民對未來收入增長並不具備很強信心，因而儲蓄率快速增長，而餐飲消費則受到抑制。

大眾消費預期下降，去哪裡找新客人成為餐飲人的新問題。番茄資本創始合夥人卿永表示，吃的剛需不會隨著疫情而改變，改變的是圍繞吃的場景，餐飲企業要努力實現跨行業、跨品類、跨渠道、跨場景發展。

卿永認為，疫情期間，一些過去外賣占比相對較高，特別是有食品零售板塊的品牌，可通過零售和外賣一定程度上補償堂食的損失；不少連鎖餐飲企業依靠自身品牌優勢推出零售產品，成為部分餐飲企業重要的創收來源。

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