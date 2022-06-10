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天津航空客改貨 7航線收入破億

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

天津航空公司9日披露，2022年以來，天津航空累計執飛國際「客改貨」航線7條，執飛航班132班，為英國、比利時、澳大利亞、羅馬尼亞、德國5個國家運輸防疫等各類物資3489噸，「客改貨」業務收入累計突破一億元人民幣，實現了疫情下逆勢穩增的良好態勢。

中新社報導，疫情期間，航空貨運在緊急醫療物資運輸、供應鏈保障等方面具天然優勢，這兩年通過「客改貨」航班的持續開通，全力助力暢通產業鏈供應鏈，也為企業發展開拓一條全新道路。天津航空一位負責人表示，經過3年積累，天津航空「客改貨」業務保障已形成一套完整工作流程。目前，開航周期最短7天，洲際航線平均開航周期23天。

今年是天津航空連續安全運營第13年。目前，天津航空累計安全飛行超235萬小時，機隊規模達105架，在天津、西安、呼和浩特、烏魯木齊等8個城市建立了分公司/基地，累計開通大陸國內、國際航線308條，通航城市144座。

航線 疫情

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