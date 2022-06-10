上海經濟復甦 提振消費是重點

隨著6月1日上海全面恢復正常生產生活秩序，復甦成為關鍵詞。作為大陸的消費龍頭，上海的消費因疫情而重創，重振經濟成為上海下一階段的發展重點。

最新一期「中國新聞周刊」報導，上海市統計局數據顯示，1至4月，上海社會消費品零售總額5099.25億元（人民幣，下同），同比下降14.2％。其中4月分社會消費品零售總額716.97億元，同比下降幅度達48.3％，遠超大陸平均。當月吃的商品額為199.4億元，降幅為33.3％。住宿餐飲業的消費金額僅有36.73億元，由於全市酒店歇業、餐飲門店關門，同比下降達69％。

上海中小企業發展報告最新數據顯示，該市中小企業數量超過50萬戶，占全市法人企業總數99.5％以上，從業人數1169萬。報導稱，外賣是疫情衝擊下餐飲業保持營收的唯一途徑，米其林餐廳也不得不直面這一現實，被迫「下凡」。

米其林（中國）官方微信公眾號自3月起發布的外賣清單中，陸續有20家餐廳推出外賣業務，價格大多為平時的半價。但所有人都很清楚，對高端餐飲而言，堂食才是根本，「外賣根本賺不到錢，甚至會虧本」。封控2個月，上海的米其林餐廳普遍損失慘重。

「目前虧損還在投資人可承受範圍內，但3月營收額只有疫情前的1/2，4月、5月都是零，如果復工時間拖過6月，那就真的慘不忍睹了。」 Obscura唐香餐廳投資人林以寧說。

在全域靜態管理之前，「上海，我要買咖啡」的話題就衝上熱搜榜第一，閱讀量超過3億。浦東新區一家網紅咖啡店經營者沈毅擔心的問題是，疫情改變大家喝咖啡的習慣，「社區團購使咖啡成本透明化，以後咖啡店的競爭只會更激烈」。

中國連鎖經營協會常務副秘書長王洪濤分析，這次上海疫情後餐飲行業復工復產的情況，要看企業在疫情中是否採取了積極的應對措施保證自身現金流，如果企業具有比較快的反應速度、相對完整的供應鏈、能快速通過私域流量與消費者建立關係，並提供具有零售屬性的服務，那麼復工後的恢復速度也會更快。