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蘇州台商 也推每周專車往浦東

聯合報／ 特派記者林宸誼／上海報導
跟進昆山，蘇州台商返鄉也推每周專車往浦東。圖／台商提供
跟進昆山，蘇州台商返鄉也推每周專車往浦東。圖／台商提供

雖然上海6月1日解封後，華東台商前往上海浦東機場的交通仍然不順暢，自從昆山台商協會於今年5月起每周實施「專車送浦東機場」之後，蘇州台商協會9日也宣布，跟進昆山台商協會，安排車輛協助在蘇州的台商台胞，自蘇州送往浦東機場。

蘇州台協幹部表示，接獲不少企業會員反應，表示看到昆山專車送浦東機場專案成功，那蘇州台協是否也可以協助在蘇台商台胞返家，於是著手研究，在蘇州市台辦幫助下，開設專門通道，安排車輛自蘇州送往浦東機場。

一名蘇州台商表示，這是要配合先前已公布的每周航班，也就是說，要使用這個方案，就要跟著去訂那個航班，但是總算是可以有路回去。

蘇州台協幹部提到，根據初步統計規畫，預計開設6月16日、6月23日航班的送機專車，企業會員須提前買好機票並向台協報名，才能免費搭乘，至於具體搭車時間和地點，後續將會另行通知。

為解決台商台胞返鄉的難題，昆山台協向昆山台辦申請「專車送浦東」服務，申請到特殊大巴和「昆山-上海通行證」，並自5月起每周實施「專車送浦東機場」，協助有意回台的企業會員，從昆山出發，將乘客送到上海浦東機場。

上海浦東機場 台商

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