特斯拉上海廠 產能恢復百分百

面對疫情，特斯拉中國方面9日披露，特斯拉上海超級工廠在4月完成復工，目前已經累計生產整車超4萬輛，產能利用率恢復至100%。

中新社報導，據特斯拉方面表示，特斯拉在復工的同時，還積極帶動和幫助產業鏈中兄弟企業高效復工，促進整個新能源汽車產業鏈從生產到物流，從銷售到交付都盡快復甦。

近日，乘聯會發布中國大陸汽車銷量數據顯示，5月特斯拉批發銷量為32165輛，其中出口22340輛。今年1至5月，特斯拉累計交付量為215851輛，同比增長超過50%。

另據乘聯會數據顯示，今年1至4月，全世界新能源乘用車市場總銷量為256萬輛，而中國大陸同期市場則為153萬輛，占全球新能源乘用車的近6成。

特斯拉汽車已經成為近年來中國大陸新能源汽車出口海外的重要廠商之一。為了幫助特斯拉等頭部企業解決復工復產中遇到的各種困難，上海官方多次召開專題會議，中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區還與特斯拉成立工作小組，一企一策協調各方力量保證企業高效復工。

特斯拉方面表示，針對其數百家供應商不僅遍布全中國，甚至還包括許多海外供應環節的情況，相關部門通過帶動和提振關鍵零部件供應和倉儲物流等環節，以特斯拉的復工帶動相關產業鏈協同復工復產。

此外，中國汽車工業協會9日公布的2022年1至4月中國大陸汽車商品出口前十國情況顯示，中國大陸汽車商品出口前十國累計金額214.4億美元，其中美國居首位。

據中國汽車工業協會整理的海關總署出口數據顯示，2022年1至4月中國大陸汽車商品出口金額前十位國家依次是美國、墨西哥、日本、比利時、俄羅斯、韓國、德國、英國、澳大利亞和沙烏地阿拉伯。

今年1至4月，上述十個國家汽車商品累計出口金額達214.4億美元，占中國大陸汽車商品的出口總額約47.2%。

業內專家表示，2022年4月分以來大陸汽車行業的產業鏈、供應鏈經歷嚴峻考驗，部分企業停工停產，物流運輸遇到較大阻礙。