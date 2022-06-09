大陸郵市復甦暴漲逾10倍 西方評級制引進居首功

大陸沉寂已久的郵市，近期傳出火爆跡象，不斷漲價之餘，也讓人留意造成市場火熱的推手。有媒體分析，從錢幣領域引入的「評級」制度，無疑是關鍵原因。

「中國收藏雜誌」近日報導，近日老郵票行情整體大幅攀升，在這波行情中逆襲的均是「老精稀」藏品，在「品相為王」的宗旨下，全品的「老紀特」（文革前紀念郵票與特種郵票）、「文票」（文革時期無志號郵票）等藏品，正是此次行情上漲中的「排頭兵」。

報導指出，與去年乃至今年年初相比，這些全品相老郵的價格在3、4月以來呈現出成倍增長的趨勢，有的漲幅甚至高達5至10倍，令郵界大感意外。

與此同時，報導也提到在老郵行情的帶動下，新郵市場也漸有起色，今年4、5月，沉寂許久的京東文娛寄賣商城郵品板塊交易異常活躍，不少新郵價格紛紛上漲。

點燃大陸郵市的，則是由西方引入的評級制度。美國大型評級集團CCG（Certified Collectibles Group）2017年創立郵票平及子公司ASG（Authenticated Stamp Guaranty）並在上海成立中國分公司，為這個風潮點燃戰火。報導指出，僅此一家評級公司，截至目前，其評級的中國大陸郵票已超過20萬枚。

在此風潮下，最負盛名的大陸1980年庚申年郵票（即「猴票」），全品相裸票單枚價格原先一直在人民幣8,000元左右（約合台幣3.5萬元）。而5月24日ASG 90 OG帶廠銘的四方連猴票在上海華宇拍賣以7.8萬元（約合台幣34.46萬元）的成交價寫下新紀錄；另外ASG 95一套14枚「文7毛主席詩詞」郵票，總成交價高達71萬元（約合台幣318.1萬元），而之前市場上一套全品相裸票的價格僅4、5萬元左右（約合台幣17到22萬元）。

報導並引述CCG亞洲業務拓展副總裁趙振陽說法指出，近兩年ASG收評數量突飛猛進，相較前三年呈現成倍增長的態勢。他認為，大陸集郵的群眾基礎十分廣泛，但一直存在真偽判定、品相分級、長期保存等痛點，所以專注於郵票鑒定、評級、封裝服務的郵票評級公司可以說是應運而生。

除了西方集團，大陸本土的評級公司如潤泰評級、北京公博、南京保粹、廣州愛藏這類原本以錢幣評級為主要業務的公司，也在近年紛紛開闢郵票評級業務。

而新的收藏群體大規模加入，也是郵市火爆的重要原因。報導指出，華宇拍賣線上平台的註冊會員人數在2022年春節之後實現了極其可觀的增長，僅三個月的增加數量便達到前兩年會員的總量，華宇拍賣合夥人鄒航表示，「這些新會員最大的特徵是年輕化—主體是30歲到50歲之間的中青年人群，也包括20多歲的年輕人。他們普遍經濟條件寬裕，而且膽子很大，敢買敢賣」。