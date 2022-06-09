三大趨勢下加劇「內卷」 陸製射頻晶片賽道加速洗牌

集微網消息，資本的熱捧，加之國產替代的持續加碼，讓當前的國內射頻晶片賽道顯得分外擁擠。幾近上百家的射頻晶片公司，都在瘋狂搶奪極為有限的終端品牌資源，就是為了在有限的時間之內，盡快導入大客戶的供應鏈，為自己爭取到些許的緩衝時間。

可市場侷勢往往瞬息萬變，一眾資本的助推下，射頻晶片產業已逐步從幕後走上台前，整個市場也悄然開啓了一場沒有硝菸的戰爭，價格戰、洗牌、庫存積壓等各類問題逐步顯現。包括已上市的頭部公司在內，各家企業都在通過瘋狂燒錢來補充彈藥，妄圖在有限的時間之內，將競爭對手徹底扼殺至搖籃之中。

這也直接或間接推動當前國內射頻晶片行業毛利普遍走低，目前除了行業龍頭卓勝微毛利率均值高達50%以上外，其他公司的毛利率普遍不高，甚至達到30%以上的企業都屈指可數，射頻晶片行業毛利率似乎低的可憐。

數據源：企業公開財報、招股書

更有射頻晶片從業者對筆者坦言，「現在PA晶片行業的整體毛利率已經步入個位數，各家基本都是虧本出貨，而頭部廠商就是想製造這種效應，從而加速整個市場的洗牌。」

因此，當下射頻晶片企業若想真正從槍林彈雨中存活下來，拚的不僅僅是背後的資本，更是整個技術、產品線以及市場布局的綜合競爭力。

尤其是對於身處射頻晶片賽道，但產品線單一（比如專注濾波器或者開關）、客戶資源不足的小企業來說，後續隨著市場競爭的持續加劇，若不能與更有實力的射頻晶片公司實現綁定或深度合作，通過結盟的模式尋求再發展，最終極有可能會面臨被市場淘汰的終局。

供需矛盾凸顯，射頻晶片賽道集體「內卷」

與很多細分型晶片行業類似，射頻晶片賽道由於主要綁定智能手機為主的消費電子市場，其行情也極易受到智能手機等終端市場變化的波及。

手機終端市場表現不佳已人盡皆知，今年3月份，天風證券郭明錤就曾發布消息稱，中國各大安卓手機品牌2022年迄今已削減約1.7億部訂單（佔2022年原本在全球出貨計劃的20%）。且由於消費者信心低迷，未來幾個月訂單可能會繼續減少。

到了5月份，不利行情再度蔓延，據日經亞洲5月18日報導，中國三大手機品牌廠小米、OPPO、vivo已通知供應商，未來幾季將砍單約二成。日經也引述了未具名消息來源指出，小米通知供應鏈，將把今年全年原定2億支銷售目標，調降為1.6億支到1.8億支，OPPO、vivo本季和下季也傳出砍單約兩成，以消化目前累計的過多庫存。

由此可見，對目前各大手機終端品牌來說，「去庫存」成了當下最大的痛點。這也引發了處於手機核心供應鏈端，當前本就殺價嚴重的射頻晶片賽道集體陷入「沒有最卷，只有更卷」的狀態。

為了推升出貨、搶佔市場，降價成了射頻晶片企業互相內卷的最直接手段。

迦美信晶通訊技術有限公司董事長兼CTO倪文海對筆者透露，「當前國內手機市場疲軟，國內射頻公司去年囤積了很多庫存，今年都在全力銷庫存導致相關產品價格進一步大幅下調。目前了解到有些公司已經是在低於成本價20%甚至50%的價格在促銷產品，今年會加速射頻前端企業的分化。能夠活下來，繼續能夠融到資金或者盈利的，是一件很不容易的事情。當然這也是符合正常的行業競爭規律。大浪淘沙，所以不少企業會很痛苦。即使上市的射頻前端企業，日子也不好過，會被拖後腿，甚至有被拉下水的可能。」

這種窘境背後，也不乏資本過熱和炒作的推波助瀾，北京昂瑞微電子技術股份有限公司高級副總裁賴亞明表示，「射頻行業其實是備受看好的，加上中美關係惡化之後，射頻行業就成了一個很迫切需要國產替代的領域，從而導致很多公司和資本湧入。有了資本的支撐，就自然演變到價格戰。」可以看到，在國內射頻晶片領域的領先公司，要嘛就是已經上市，沒上市的企業大都也融到了足夠的資金，在當前彈藥都很充足的情況下，各家都能夠打得起價格戰。

不過，這種模式也非長久之計，最終損害的將是各家射頻晶片公司的根本利益，倪文海認為，「價格戰是投資過熱和去年過高市場預估而導致大量的備貨和存貨的一種短暫的怪象，不可能持久，而且也不是一個公司能夠永續經營的方法，最終只能損傷公司長期的競爭力。」

針對存貨問題，倪文海表示，「迦美的庫存問題總體不大，更多的是長遠的備貨準備。我們去年和今年都贏得了很多新的品牌大客戶，重要的ODM和模塊客戶。他們的體量都比較大，未來潛在需求量也很多，我們的庫存是為這些客戶的上量做充足準備的。目前備貨主要針對的是5G Switch，Antenna tuner等產品，這些產品也是未來的增量部分。」

射頻晶片模組化加劇，一場「你死我活」的血拚

毋庸置疑，內卷式的價格戰，對於當前的國內射頻晶片行業來說無疑只是前哨。隨著射頻前端模組化愈演愈烈，未來各家企業之間勢必會繼續擦槍走火，甚至開啓一場「你死我活」的血拚。

當下，越來越多國內射頻晶片企業正嘗試將PA、濾波器、LNA、Switch等能力集於一身，未來各家企業之間的競爭將逐漸從專注細分賽道互不干擾，走向互相爭搶有限的模組化市場空間，產品線競爭也將愈發常態化，擦槍走火在所難免。

以當下最火的5G射頻晶片為例，賴亞明告訴筆者，「5G這塊基本上都已經模組化了，只是現在還是小模組，分頻段。未來模組化會持續深入，從原來的Phase 5N到現在的Phase 7 LE，模組化已經越來越明顯，一大堆器件組合在一起，愈發復雜化，對於國產廠商來說如果在某些器件上能力比較弱的話，模組化就會是很大的制約。」

畢竟，從國內射頻晶片賽道的整體特徵來看，廠商在射頻器件方面各有短板，待模組化之後，就要求企業具備從濾波器、開關LNA、PA等各細分領域的技術研發能力，這對人才構成的全面有很高的要求。如今，國內企業大都在陸續補齊上述短板，僅管這還需要時間。

昂瑞微的目標也是希望能夠將所有器件的自主能力集於一身，賴亞明表示，「過去我們的主力是以PA為主，現在像LNA和開關也越來越多的在做，因為以前我們就有這個能力。而且，從去年開始，我們也在濾波器上開始布局，目前基本上所有的器件都有布局。」

不過，這種路逕也有自身的難處，倪文海表示，「這一路逕門檻比較高，難度也比較大，資源要求也非常多，進程會很慢。相比之下，另一條路線是成為模組所需的器件供應商，和各種工藝廠家、封測廠家多家公司分工，每家公司把各自的細分領域的產品都做到非常極致，超過國際水平，通過合作的形式把整個模組做到國際水平，成本有優勢，進而不斷切分到市場份額，最終做到國產完全替代。」

當然，這條路線更加適合當前國內射頻晶片行業的現狀，相比第一條路線來說，第二條路逕可以集中現有資源，快速發展，搶佔市場。但這一路逕也更加考驗人性，如何做好各家的權益分配，相互的信任是關鍵。過去，各家都是專注做細分領域的公司，都有強烈的危機感和飢餓感，使得這些公司也願意互相合作，這是第二條路逕的公司具備成功的條件。

但顯然，商業戰爭往往不講人情味，尤其是當下已經徹底陷入囚徒困境的國產射頻晶片行業。比如從射頻開關起步的卓勝微，已經逐步從進入濾波器，到最後實現了PA模組化，一躍成為國內射頻前端晶片佈局最完整的公司。

後來者無論是唯捷創晶亦或是其他國產PA、濾波器企業，有了卓勝微這個標竿，加上射頻前端模組化大勢所趨，開闢其他產品線補足自身的模組化能力已成共識，未來各家只會更大力度推進射頻晶片模組化大勢，一場依托於技術能力、資金盤以及市場化綜合實力的行業「洗牌戰」正加速到來。