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「滿血復活」特斯拉中國5月生產逾3萬輛 暴增2倍

聯合報／ 記者林汪靜／即時報導
特斯拉中國5月共生產3.35萬輛車，較上月暴增212%。（圖／取自大陸自媒體）
特斯拉中國5月共生產3.35萬輛車，較上月暴增212%。（圖／取自大陸自媒體）

特斯拉在大陸這波疫情下「滿血復活」，特斯拉中國產能利用率現已恢復至100%，5月共生產3.35萬輛車，較上月暴增212%；5月批發銷量為3.22萬輛，其中出口量為2.23萬輛。

澎湃新聞報導，相較5月的恢復狀況，4月特斯拉中國的批發銷量僅1512輛。

今年1到5月，特斯拉中國累計交付量為21.59萬輛，年增長超過50%，已超過去年全年交付量的一半。

去年特斯拉全球銷量93.6萬輛，中國批發銷量41.3萬輛，貢獻一半產能。中國市場的銷售量也達到了25萬輛。

特斯拉稱，其上海超級工廠在4月完成復工，工廠採用「雙班制」進行封閉式生產，目前已經累計生產整車超過4萬輛，產能利用率恢復至100%。特斯拉也在積極帶動和幫助產業鏈上下游企業高效復工，促進整個新能源汽車產業鏈從生產到物流，從銷售到交付都盡快復甦。

在銷售方面，疫情期間，特斯拉及時優化了服務流程，將看車、試駕、下單、售後等環節「複製」到線上，打通全程「零接觸」服務鏈。特斯拉在大陸多地已經上線自助提車，將原本需要2小時的交付流程縮短為最快20分鐘，在部分區域還提供「送車到家」服務。

特斯拉 疫情 上海

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