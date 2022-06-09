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上海迪士尼部分園區明起恢復營運 1小時內相關搜尋暴漲
上海迪士尼即將開園，搜尋量飆漲！上海迪士尼度假區9日宣布星願公園、迪士尼世界商店及藍天大道將於10日起恢復營運。上海迪士尼樂園及迪士尼小鎮繼續暫時關閉，重新開放日期待定。就在消息公布1小時內，旅遊平台上有關「上海迪士尼」的相關搜尋較前天同一時段上漲87%。
澎湃新聞報導，上海迪士尼樂園及迪士尼小鎮繼續暫時關閉，重新開放日期待定。迪士尼小型車及旅遊客車停車場也將於6月10日同步恢復營運。
澎湃新聞報導，同程旅行數據顯示，消息公布1小時內，大陸旅遊線上平台同程旅行平台有關「上海迪士尼」的相關搜尋較前日同一時段上漲87%，其周邊飯店也受到用戶關注。
作為大陸大型主題樂園，上海迪士尼一直受到中國大陸遊客廣泛關注。同程旅行披露的數據顯示，6月以來，同程旅行平台上關於上海迪士尼的搜尋熱度比5月下旬上漲31%，遊客最關注的問題集中在上海迪士尼的開園時間、預訂管道等。
根據上海迪士尼度假區的消息，重新開放期間，上海迪士尼度假區所有恢復營允的區域都將採取限流，並縮短營運時間：星願公園的營運時間為早上9點至傍晚5點；迪士尼世界商店的營運時間為早上9點至晚上7點；藍天大道的營運時間為早上8點至晚上7點，各區域開放時間將有可能根據實際營運情況調整。星願湖畔的遊船租賃服務將同步恢復營運。
上海迪士尼度假區表示，上海迪士尼樂園、迪士尼小鎮及度假區的兩座主題飯店繼續保持暫時關閉，重新開放時間待定。上海迪士尼度假區團隊正全力以赴，為度假區全面恢復營運做好準備。
北京環球度假區近日也宣布將於15日恢復開放，相關搜尋出現快速增長。同程旅行研究院分析，在疫情防控形勢穩定的前提下，6月底至8月，大陸國內各城市的主題樂園將迎來一輪客流高峰。
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