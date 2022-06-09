大陸5月出口年增率意外勁揚16.9% 遠優於市場預期

中國大陸5月份外貿數據意外優於市場預期。根據大陸海關總署9日公布的數據，中國大陸5月出口3,082.5億美元，增長16.9%；進口2,294.9億美元，增長4.1%；貿易順差787.6億美元，擴大82.3%。

《華爾街日報》早前對經濟學家的一項調查，原預期大陸5月出口年比將增長8.0%，進口增長2.5%，貿易順差595億美元。

對於出口增速回升，上海《界面新聞》引述分析師看法指出，一方面，隨著大陸疫情緩解，各地逐漸復工復產，物流與生產活動有所修復，同時官方穩外貿政策也有利於支撐出口；另一方面，海外需求雖有所放緩但依然不弱。

根據大陸海關總署公布的數據，按美元計價，今年前五個月，中國大陸進出口總值2.51兆美元，增長10.3%。其中，出口1.4兆美元，增長13.5%；進口1.11兆美元，增長6.6%；貿易順差2,904.6億美元，擴大50.8%。

天風證券固定收益首席分析師孫彬彬表示，5月中國出口呈現恢復式增長，是源於國內疫情形勢逐步好轉，各地加快復工復產。此外，海外需求擴張雖有放緩跡象，但當前仍維持在較高的水平。

浙商證券首席經濟學家李超指出，雖然隨著疫情逐步可控，大陸國內供應鏈通暢程度將顯著修復，疫情對出口的擾動下降，短期出口可能呈階段性反彈，但下半年外需逐步回落將決定出口漸進回落的特徵。

李超說，主流發達經濟體2022年實際GDP增速呈現「前高後低」，特別是在聯準會等海外央行為控制通膨預期而實施一系列升息、縮表的政策環境下，會進一步加劇衰退預期。

進口方面，分析師表示，隨著疫情擾動逐步下降，經濟修復加上穩增長政策逐步兌現，大陸內需也開始回升，將帶動進口逐步恢復。