疫情下逆勢成長 大陸5月出口年增16.9%、進口增4.1%

大陸海關總署統計，按美元計價，今年前5個月，大陸進出口總值2.51兆美元，年增10.3%，其中，出口1.4兆美元，增長13.5%。而5月大陸進出口總值5377.4億美元，年增11.1%，其中，出口3082.5億美元，增長16.9%，進口2294.9億美元，增長4.1%。

據大陸海關總署網站消息，今年前5個月，中國進出口總值人民幣16.04兆元，年增8.3%，其中，出口人民幣8.94兆元，增長11.4%；進口人民幣7.1兆元，增長4.7%；貿易順差1.84萬億元，擴大47.6%。

按美元計價，前5個月中國進出口總值2.51兆美元，增長10.3%，其中，出口1.4兆美元，增長13.5%；進口1.11兆美元，增長6.6%；貿易順差2904.6億美元，擴大50.8%。

5月分，中國進出口總值人民幣3.45兆元，增長9.6%，其中，出口人民幣1.98兆元，增長15.3%；進口人民幣1.47兆元，增長2.8%；貿易順差人民幣5028.9億元，擴大79.1%。

按美元計價，5月中國進出口總值5377.4億美元，增長11.1%，其中，出口3082.5億美元，增長16.9%；進口2294.9億美元，增長4.1%；貿易順差787.6億美元，擴大82.3%。

前5個月，中國對東協、歐盟、美國、韓國分別進出口人民幣2.37兆元、2.2兆元、2兆元和9707.1億元，分別年增長8.1%、7%、10.1%和8.2%。東協繼續為中國第一大貿易夥伴，占外貿總值的14.8%。

據大陸海關統計，前5個月，中國與「一帶一路」沿線國家進出口年增長16.8%，與RCEP其他14個成員國年增長4.2%。

憑藉基礎雄厚的農產品產業規模優勢，在一系列促進外貿保穩提質舉措的支持下，今年前5個月，內蒙古進出口農產品人民幣70多億元，其中對「一帶一路」國家出口農產品突破人民幣20億元。

大陸海關統計顯示，今年前5個月，中國有進出口實績的外貿企業數量48.2萬家，年增5%。面對嚴峻複雜的發展環境，民營企業持續發力，保持較快增長，前5個月，民營企業進出口人民幣7.86兆元，增長11.8%，占大陸外貿總值的49%，比去年同期提升1.5個百分點。