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比亞迪刀片電池獲特斯拉青睞 更安全、成本更低

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
大陸車企比亞迪生產的刀片電池成為特斯拉的供應商，比亞迪的EV等車型就是用自家的刀片電池，結果大賣。圖為廣交會上展出的比亞迪EV新能源汽車。（新華社資料照）
大陸車企比亞迪生產的刀片電池成為特斯拉的供應商，比亞迪的EV等車型就是用自家的刀片電池，結果大賣。圖為廣交會上展出的比亞迪EV新能源汽車。（新華社資料照）

大陸車企比亞迪執行副總裁廉玉波8日表示，比亞迪成為特斯拉電池供應商，消息一出震撼業界。特斯拉看中的是近二年比亞迪推出的刀片電池，這款電池更安全、且續航力增加。

騰訊新聞報導，以造車起家的比亞迪，前二年推出自家生產的「刀片電池」，宣稱要將「自燃」從新能源汽車的字典中徹底抹掉。比亞迪將此電池用在自家生產的電動車EV等車型上，結果大賣，今年1至5月已賣出50萬輛，估計全年賣出百萬輛已無疑問，將創下歷史新高。

電動車龍頭特斯拉的電池供應商很多，包括寧德時代、LG新能源、松下。如今比亞迪也在其中，可以說全球最優秀的動力電池供應商，都已經為特斯拉服務。

報導稱，電動車的電池一般都占整車成本的40%以上，所以電動車的價格要降低，必然要從電池上面找機會。與傳統電池包相比，刀片電池採用了無模組技術，使得空間利用率提升了55%-65%，單位容量電池的能量密度更大，續航里程也提升了20%-30%。

安全方面，磷酸鐵鋰電池的熱穩定性要比三元鋰電池更好，針刺實驗中刀片電池的表面溫度遠遠低於熱失控需要的溫度，大大降低了自燃風險。特斯拉看中的，就是刀片電池的安全性與成本優勢。

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