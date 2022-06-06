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違規賣股 華誼兄弟王中軍及王中磊收警示函

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
由於違反大陸上市公司收購管理辦法，華誼兄弟實控人王中軍（中）、王中磊（左）收到警示函。（財富中文網）
由於違反大陸上市公司收購管理辦法，華誼兄弟實控人王中軍（中）、王中磊（左）收到警示函。（財富中文網）

浙江證監局6日披露《關於對王中軍、王中磊採取出具警示函措施的決定》。該警示函稱，王中軍、王中磊作為華誼兄弟傳媒股份有限公司的實際控制人，在權益變動比例達到5%時，未按規定停止買賣公司股份並及時履行報告、公告義務。

警示函指出，王中軍、王中磊作為華誼兄弟傳媒股份有限公司的實際控制人，在2009年10月30日至2021年12月20日期間，兩人持有的公司權益比例由34.41%下降至23.74%，累計變動比例10.67%，其中因2015年8月14日公司實施非公開發行股票導致累計權益比例減少7.54%；2015年11月24日至2021年12月20日，因兩人主動增減持、公司回購註銷股份、股票期權行權等導致累計權益比例減少3.13%。在權益變動比例達到5%時，兩人未按規定停止買賣公司股份並及時履行報告、公告義務。直至2021年12月22日，兩人才披露簡式權益變動報告書。

警示函續指，兩人的上述行為違反了大陸《上市公司收購管理辦法》（證監會令第108號）第十四條的有關規定。根據《上市公司收購管理辦法》第七十五條的有關規定，當局決定對兩人採取出具警示函的監督管理措施，並記入證券期貨市場誠信檔案。兩人應採取有效措施杜絕此類違法行為再次發生，並在收到本決定書之日起10個工作日內向當局提交書面整改報告。

華誼兄弟傳媒股份有限公司是中國大陸一家知名綜合性娛樂集團，由王中軍、王中磊兄弟在1994年創立。受到疫情和大陸官方整頓影視業的影響，今年以來疫情重創大陸戲院，第一季票房僅140億元人民幣，按年降23%。

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