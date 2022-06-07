大陸鄉村防返貧 多舉措穩就業

大陸國家鄉村振興局局長劉煥鑫表示，要多措並舉拓寬脫貧人口穩崗就業渠道，確保完成今年大陸脫貧人口務工就業規模穩定在3000萬人以上的目標任務。這是最基本要求，也是必須守住的「底線」，堅決防止因就業不穩出現規模性返貧。這是劉煥鑫在日前舉行的大陸全國脫貧人口穩崗就業工作推進會議上作出的表述。

新華社報導，劉煥鑫指出，有崗位才能有就業。既要穩住現有崗位，又要創造新的就業崗位，在「穩、轉、拓」上下力氣。「穩」就是穩住現有崗位。推進企業在做好疫情防控條件下復工達產，穩定崗位供給，提升吸納能力。「轉」就是做好轉崗服務。對因疫停工、滯留和暫時失業人員，要及時安置。「拓」就是拓展崗位供給。東部地區要加強與中西部地區溝通，高質量、多頻率推介崗位需求清單，深化勞務對接合作。

穩市場主體是穩就業的關鍵。今年以來，中共中央發布了留抵退稅、降低涉企收費、金融支持等普惠性政策。大陸國家鄉村振興局近期發布的若干措施也重點支持企業穩崗。「從目前情況看，現在最大的問題不是沒有政策，而是政策能不能落實到位。」劉煥鑫表示，必須把支持企業紓困解難作為當前一項緊迫任務。要落實好支持政策。各地要按照「用足用活用好、落實落地落細」的原則，不折不扣落實好各項政策，發揮好各項支持政策的放大效應，做到政策能享盡享、應享盡享。

會議強調，要抓緊解決穩崗就業中存在的問題，聚焦重點地區和群體。要把鄉村振興重點支持縣、易地扶貧搬遷人口和脫貧家庭大學畢業生、「雨露計劃」畢業生及返鄉回流人員等群體作為重點，建立返鄉回流脫貧勞動力跟蹤服務機制，落實支持責任。對有創業意願的，按規定落實創業就業支持政策，把他們培養成為鄉村振興的生力軍。對有就業意願的，及時掌握務工需求，一戶一策、因人制宜幫助實現再就業。