中國5月財新服務業PMI 41.4仍低迷

雖疫情趨緩、封控管理逐步放鬆，但中國大陸服務業經營表現仍處於低迷。據財新6日公布，5月大陸服務業PMI指數為41.4，較上月回升5.2個百分點，繼續低於榮枯線下，為2020年3月以來次低。

中國大陸PMI指數分為國家統計局的官方版，和由財新傳媒發布，主要鎖定中小企業經營表現的民間版兩個版本。

在此之前，財新公布的5月製造業PMI為48.1，較上月回升2.1個百分點，因此5月大陸財新綜合PMI為42.4，連續三個月呈現收縮。

財新指出，分項數據來看，5月服務業經營活動指數和新訂單指數均從4月低點回升，但仍低於榮枯線，另受調查企業反映，經營活動減少與最近因國內疫情抬頭而採取的臨時關停、出行限制等防控措施有關；同時疫情抑制了顧客需求，顧客數量減少。

值得注意的是，5月大陸服務業就業情況繼續惡化，服務業就業指數降至2021年3月以來最低，反映疫情影響正逐漸傳導至就業市場；另因人工、原料、食品、能源，尤其是運輸費用漲價，帶動行業經營成本上升，銷售價格也由降轉升。

對於未來展望，財新5月服務業經營預期指數升至近三個月最高，顯示企業對前景感到樂觀，但仍擔心復發的衝擊。財新智庫高級經濟學家王喆說，5月大陸多地局部疫情持續，製造業、服務業景氣度邊際改善但仍位於收縮區間。

他坦言，本輪疫情對經濟的負面影響或超過2020年。政策面上，保證就業和物流通常是重中之重，另幫扶紓困政策不應只限於供給側，對受疫情影響收入下降人員的補貼亦應提上日程。