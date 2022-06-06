快訊

蘇貞昌下令查辦藝人散布假訊息 真的可以保護言論自由嗎？

點2碗牛肉麵備註+6份麵要做成8碗 店家看到訂單傻眼

特斯拉開槍男遭肉搜帶嫩妹交車 網友驚爆同樣被開過槍

中國5月財新服務業PMI 41.4仍低迷

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
受疫情影響，大陸五月服務業表現仍偏低迷。新華社
受疫情影響，大陸五月服務業表現仍偏低迷。新華社

疫情趨緩、封控管理逐步放鬆，但中國大陸服務業經營表現仍處於低迷。據財新6日公布，5月大陸服務業PMI指數為41.4，較上月回升5.2個百分點，繼續低於榮枯線下，為2020年3月以來次低。

中國大陸PMI指數分為國家統計局的官方版，和由財新傳媒發布，主要鎖定中小企業經營表現的民間版兩個版本。

在此之前，財新公布的5月製造業PMI為48.1，較上月回升2.1個百分點，因此5月大陸財新綜合PMI為42.4，連續三個月呈現收縮。

財新指出，分項數據來看，5月服務業經營活動指數和新訂單指數均從4月低點回升，但仍低於榮枯線，另受調查企業反映，經營活動減少與最近因國內疫情抬頭而採取的臨時關停、出行限制等防控措施有關；同時疫情抑制了顧客需求，顧客數量減少。

值得注意的是，5月大陸服務業就業情況繼續惡化，服務業就業指數降至2021年3月以來最低，反映疫情影響正逐漸傳導至就業市場；另因人工、原料、食品、能源，尤其是運輸費用漲價，帶動行業經營成本上升，銷售價格也由降轉升。

對於未來展望，財新5月服務業經營預期指數升至近三個月最高，顯示企業對前景感到樂觀，但仍擔心復發的衝擊。財新智庫高級經濟學家王喆說，5月大陸多地局部疫情持續，製造業、服務業景氣度邊際改善但仍位於收縮區間。

他坦言，本輪疫情對經濟的負面影響或超過2020年。政策面上，保證就業和物流通常是重中之重，另幫扶紓困政策不應只限於供給側，對受疫情影響收入下降人員的補貼亦應提上日程。

疫情 PMI

延伸閱讀

5月營收回溫 大立光股東會前股價挑戰季線

大陸疫情好轉 上海北京進一步放寬管控

浙江野生動物790種 占大陸總數3成

PLG／法獅奪5月MVP 攻城獅創聯盟紀錄

相關新聞

內蒙古官方報告 呼和浩特超4成旅遊業可能倒閉

在本土疫情反覆下，中國大陸旅遊業面臨嚴峻考驗，據內蒙古呼和浩特市統計局近日刊發報告揭露，當前該市已有44.5%的旅遊企業...

中國5月財新服務業PMI 41.4仍低迷

雖疫情趨緩、封控管理逐步放鬆，但中國大陸服務業經營表現仍處於低迷。據財新6日公布，5月大陸服務業PMI指數為41.4，較...

鴻騰5G毫米波連接器投產 拚年產值440億元

鴻海旗下鴻騰六零八八精密科技中國昆山廠5G毫米波連接器投入生產，預計年產值人民幣100億元（約合新台幣440億元）；昆山...

江西43條政策 加力「穩大盤」

鼓勵各地再發放一批低門檻、廣覆蓋的消費券，江西省財政給予30%補助；大型企業失業保險穩崗返還比率由30%提至50%…在前...

虛擬時尚夯 Z世代追捧數位藏品

「只要一杯奶茶錢，就能擁有一個至尊寶。」西安95後小伙余帆在朋友圈展示著自己擁有的20多個不同類型的數位藏品。

世界智能大會5賽事 雲上比拚

根據世界智能大會組委會秘書處消息，第六屆世界智能大會將於6月24日至25日在線上召開。亞太機器人世界杯天津國際邀請賽於6...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。