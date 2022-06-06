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世界智能大會5賽事 雲上比拚

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

根據世界智能大會組委會秘書處消息，第六屆世界智能大會將於6月24日至25日在線上召開。亞太機器人世界杯天津國際邀請賽於6月4日舉辦，設置RCAPCoSpace比賽和企業挑戰賽兩個賽項，將邀請來自中國大陸、新加坡、埃及、巴西、日本、韓國等十餘國選手在線上同步比拚。

中新社報導，國際智能體育大會擬於6月18日、19日進行，今年將設置實況足球等電子競技網絡邀請賽。「中國（天津）工業App創新應用大賽擬於6月24日在大會官網採用線上視頻方式啟動，結合實景拍攝素材、特效動畫，回顧往屆大賽，發佈本屆大賽賽題，介紹大賽獎項，開啟大賽報名通道。」天津市工信局副局長周勝昔介紹說。

以「數智津城，賦能未來」為主題的中國華錄杯·數據湖算法大賽，擬於6月24日線上舉辦啟動儀式，將設置定向算法賽及應用算法賽，為政府部門解決各類問題提升智能化管理能力。

世界智能駕駛挑戰賽擬於6月25日、26日舉辦，包括五大系列賽事，其中智能網聯挑戰賽、信息安全挑戰賽、智能駕駛仿真賽、智慧交通挑戰賽線上舉辦，雙智融合挑戰賽以線上線下相結合的方式舉辦。

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