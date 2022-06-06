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新疆1-5月 新增就業逾26萬人

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
今年1至5月，新疆城鎮新增就業逾26萬人。圖為新疆塔城重點開發開放試驗區基礎設施建設有序進行。（新華社）
今年1至5月，新疆城鎮新增就業逾26萬人。圖為新疆塔城重點開發開放試驗區基礎設施建設有序進行。（新華社）

根據新疆維吾爾自治區人力資源和社會保障廳消息，今年以來，新疆一系列穩就業保就業政策扎實落地，1-5月城鎮新增就業保持穩定，新增就業26.3萬人，完成全年46萬人目標任務的57.17%。

新華社報導，自治區公共就業服務中心副主任沈平江介紹，今年以來，新疆堅持就業優先，突出重點群體，深入實施擴大就業惠民工程，促進城鄉各族群眾多渠道、多形式就業創業，目前全區就業局勢保持總體穩定，重點群體就業穩中向好。

1-5月，新疆農村勞動力外出務工175.2萬人次。截至5月25日，區屬應屆普通大陸畢業生已落實畢業去向5.9萬人，去向落實率46.2%，同比增長9.5%；就業困難人員實現就業1.27萬人，完成全年2.9萬人目標任務的43.29%，同比增長49.41%。

「在當前經濟下行壓力和疫情多點散發相互交織的背景下，自治區加大就業優先政策落實力度，實施一系列減負穩崗擴就業政策措施，企業用工需求較往年有所上升。」沈平江說。

數據顯示，1-5月全區失業水平穩步回落，城鎮登記失業人員13.38萬人，同比減少2.11萬人,減幅13.62%；城鎮調查失業率由3月的5%回落到4.9%。

新疆 失業 自治區

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