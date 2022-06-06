虛擬時尚夯 Z世代追捧數位藏品

「只要一杯奶茶錢，就能擁有一個至尊寶。」西安95後小伙余帆在朋友圈展示著自己擁有的20多個不同類型的數位藏品。

中新社報導，從2022年初的冰墩墩數位盲盒，到2022年春晚國風舞蹈《只此青綠》所推出的舞蹈詩劇數位藏品紀念票，再到敦煌動漫IP的數位藏品連續發售，中國大陸數位藏品市場方興未艾。

目前，數位藏品覆蓋領域包括文旅、體育、藝術、文娛潮玩等。該市場不斷升溫的背後，除了區塊鏈、雲計算、人工智能等技術的支撐外，Z世代的追捧成為助推其發展的重要因素之一。

「這是我搶到的頭號財神。」收藏愛好者陳揚向記者展示他的數位藏品，這款頭號財神與傳統文創產品不同，它不是一件實體商品，而是一張手捧如意、身著蟒袍、足蹬元寶的財神圖片。它復刻了中國傳統的財神形象，並搭配中國年元素，「內外兼修的設計，令其上市即圈粉，這樣的財神誰能不愛？」

數位時代下，數位藏品嵌入文旅產業，其將文化和旅遊資源數位化，使人們能够欣賞文物、藝術背後的文化，體驗景區所傳遞的人文、自然之美。但與傳統意義上的收藏品不同的是，數位藏品永久存留於網路帳號中。

據瞭解，自2021年底開始，西安曲江文旅股份聯動各景區，陸續發行了超過20款數位藏品。其中，4月15日以盛唐天團的唐小妃、李小白、城小將、波斯客為主要形象的Q版夢長安系列數位藏品未開先火，30秒售罄。作為生活在移動端的Z世代，亦成為文旅產業新業態發展的助力。

「從傳統文化領域的蒼龍、白虎、頭號財神，到景區經典IP城牆小武士系列等，幾乎都在上線發售時秒空。」曲江文旅股份品牌營銷中心副總經理徐罡表示，隨著數位藏品的熱潮及現代科技的不斷進步，民眾的文化生活又多了一層現實與虛擬交互的可能性。

數位藏品從小眾領域走進大眾視野，使眾多深藏在博物館裡的珍貴文物，以一種虛擬的方式為民眾所瞭解和收藏。

近年來，中國大陸各大博物館及景區紛紛通過線上發售數位藏品與消費者互動，形成了全新的數位消費業態。比如湖北省博物館鎮館之寶「越王勾踐劍」數位藏品發行了1萬份，吸引了約60萬人在線搶購；西安大明宮國家遺址公園推出的千宮系列數位藏品登陸拍賣平台，3萬份藏品9分鐘售罄。

專家認為，對Z世代而言，數位藏品所帶來的虛擬時尚是新鮮與潮流的體現，這些數位藏品雖然摸不著，但發朋友圈、曬圖既能滿足年輕人的社交需求，又能吸引更多年輕人入圈數位藏品。

作為大明宮「元宇宙·千宮之鏡」、城牆「Q版夢長安」、大唐不夜城「虎星高照」等數位藏品的製作方，西安鮮衣怒馬創意團隊首席創意總監何建華表示，博物館裡的館藏品數量有限，但是它們蘊藏的文化價值無限。通過虛擬的數位載體，傳播藏品背後的文化內涵，賦予藏品所稀缺的價值屬性，是數位藏品吸睛Z世代的緣由。