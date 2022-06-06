江西43條政策 加力「穩大盤」

鼓勵各地再發放一批低門檻、廣覆蓋的消費券，江西省財政給予30%補助；大型企業失業保險穩崗返還比率由30%提至50%…在前期推出的減負穩崗擴就業、惠企紓困等政策措施基礎上，江西省日前又發布43條政策措施，加力提效「穩」經濟發展「大盤」。

新華社報導，這次政策措施主要從惠企紓困、穩定就業、項目建設、消費回補等7方面，再加力、再加碼。

江西省鼓勵各地對受疫情影響較大的服務業中小微企業、個體工商戶，按6月至9月共4個月應繳水電氣費用的30%予以補貼，省財政對市縣補貼給予30%的補助；對針對大學畢業生就業開展的大型、中型、小型線下招聘活動，分別按照15萬元（人民幣，下同）、10萬元、6萬元進行補助。

江西省人社部門介紹，截至5月底，全省延續階段性降低失業、工傷保險費率政策，為企業減負10.19億元；為5.23萬戶企業發放穩崗返還資金5.17億元，惠及職工109.7萬人。截至4月底，江西全省新增發放創業擔保貸款65億元，同比增長25.46%。