「一人購房全家幫」 珠海提可用公積金幫直系親屬購房

為了提振低迷房市，大陸地方政府有多拚？廣東省珠海市近日發布政策，其中，明確提出實行「一人購房全家幫」，即珠海市（公積金）繳存職工可提取帳戶餘額的90%幫助其直系親屬（配偶、父母、子女）購房支付首付款（頭期款），也可按還貸提取逐月提取公積金用於幫助其直系親屬償還購房貸款。

據廣東省珠海市住房公積金管理中心消息，近日珠海市印發了「發揮住房公積金作用支持服務『產業第一』工作方案」（簡稱方案）。

在優化政策，充分滿足繳存職工住房消費需求方面，提出提高公積金貸款審批額度上限。在資金流動性控制指標範圍內，實施合理的配貸係數，將單繳職工貸款審批上限由人民幣30萬元提高到50萬元，雙繳職工申請貸款審批上限由人民幣50萬元提高到80萬元。

住房公積金租房提取額度方面也有所提高，「方案」指出，今年底前，繳存職工及配偶在珠海市無自住住房且連續足額繳存住房公積金滿3個月的，可提取住房公積金用於支付房租，每個自然年內提取限額由原來的人民幣2.4萬元提高至2.8萬元。同時，加大對珠海市人才安居的支持力度。

受整體市場環境影響，今年以來儘管珠海部分房地產開發商為加速去化推出特價房等促銷活動，但情況並不理想。據珠海中原研究中心統計，截至4月底，珠海新房庫存面積月增4.91%，年增31.32%，去化周期為16.64個月。

5月珠海網簽（網路簽約）較上月有所增長，但相較去年同期，仍處於低位。

為了拯救珠海房市寒冬，帶動經濟回溫，珠海鬆動調控，推出的舉措可說是使出渾身解數。易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進認為，隨著政策效應逐漸傳導至市場，珠海房市後續行情有望進一步回暖。