快訊

批蔡政府「新台灣模式」 醫：吃孩子的血饅頭走向勝選

遭綠營批不給恩恩爸真相爽過端午 市府人士：侯友宜在做母二七

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「一人購房全家幫」 珠海提可用公積金幫直系親屬購房

聯合報／ 記者林汪靜／即時報導
珠海市實行「一人購房全家幫」，即珠海市（公積金）繳存職工可提取帳戶餘額的90%幫助其直系親屬購房支付頭期款。（圖／取自券商中國）
珠海市實行「一人購房全家幫」，即珠海市（公積金）繳存職工可提取帳戶餘額的90%幫助其直系親屬購房支付頭期款。（圖／取自券商中國）

為了提振低迷房市，大陸地方政府有多拚？廣東省珠海市近日發布政策，其中，明確提出實行「一人購房全家幫」，即珠海市（公積金）繳存職工可提取帳戶餘額的90%幫助其直系親屬（配偶、父母、子女）購房支付首付款（頭期款），也可按還貸提取逐月提取公積金用於幫助其直系親屬償還購房貸款。

據廣東省珠海市住房公積金管理中心消息，近日珠海市印發了「發揮住房公積金作用支持服務『產業第一』工作方案」（簡稱方案）。

在優化政策，充分滿足繳存職工住房消費需求方面，提出提高公積金貸款審批額度上限。在資金流動性控制指標範圍內，實施合理的配貸係數，將單繳職工貸款審批上限由人民幣30萬元提高到50萬元，雙繳職工申請貸款審批上限由人民幣50萬元提高到80萬元。

住房公積金租房提取額度方面也有所提高，「方案」指出，今年底前，繳存職工及配偶在珠海市無自住住房且連續足額繳存住房公積金滿3個月的，可提取住房公積金用於支付房租，每個自然年內提取限額由原來的人民幣2.4萬元提高至2.8萬元。同時，加大對珠海市人才安居的支持力度。

受整體市場環境影響，今年以來儘管珠海部分房地產開發商為加速去化推出特價房等促銷活動，但情況並不理想。據珠海中原研究中心統計，截至4月底，珠海新房庫存面積月增4.91%，年增31.32%，去化周期為16.64個月。

5月珠海網簽（網路簽約）較上月有所增長，但相較去年同期，仍處於低位。

為了拯救珠海房市寒冬，帶動經濟回溫，珠海鬆動調控，推出的舉措可說是使出渾身解數。易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進認為，隨著政策效應逐漸傳導至市場，珠海房市後續行情有望進一步回暖。

人民幣 廣東 房地產

延伸閱讀

詐騙集團扮買家稱不能下標購物 警：網拍賣家受害

台中最大型普篩！20家醫院6月6日快篩168長照機構1.6萬人

疫情仍在高峰 電信商大推居家光纖寬頻方案

台61西濱快鳳鼻至香山路段斷點 地方盼接台68快速道路

相關新聞

「一人購房全家幫」 珠海提可用公積金幫直系親屬購房

為了提振低迷房市，大陸地方政府有多拚？廣東省珠海市近日發布政策，其中，明確提出實行「一人購房全家幫」，即珠海市（公積金）...

惠譽:陸明年GDP估增5.2%

大陸疫情多城封控衝擊經濟，導致許多機構紛下調大陸今年經濟增長率。但國際評級機構對中國發展仍持正向評級。國際評級機構惠譽評...

新鮮人求職 最愛金融業

大陸畢業季將至，金融企業2022年應屆生的招聘工作也進入收尾，收到的校招簡歷多達萬份，堪稱「百裡挑一」；東南地區某所高校...

iPad在陸出貨 暴跌29%

蘋果手機及平板在全球占有霸主地位，但iPad如今在大陸的出貨量卻出現暴跌。根據市場調研機構Canalys發布的最新報告，...

京滬土地競拍 央企大買家

疫情衝擊，財政承壓，北京、上海兩地不約而同舉行大規模的土地競拍，為資金缺口找財源。兩地此次掛牌出讓的大部分地塊均順利完成...

兩岸人物／螞蟻聘獨董 找上史美倫

起步支付寶、背靠阿里的螞蟻集團，因為互聯網金融監管，在A股科創板和港股上市前夕緊急剎車，陷入低潮一年半，最近終於有了新的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。