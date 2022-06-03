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陸外長王毅：「改善中澳關係沒有自動駕駛模式」

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸外長王毅在巴紐就北京跟澳洲關係表示，要改善雙方關係沒有「自動駕駛」模式。（新華社）
大陸外長王毅在巴紐就北京跟澳洲關係表示，要改善雙方關係沒有「自動駕駛」模式。（新華社）

大陸外長王毅目前仍在太平洋出訪，6月3日談及中國大陸與澳洲關係，王毅表示，「改善中澳關係沒有『自動駕駛』模式，重啟需要採取實際行動」。

據大陸外交部官網，王毅在巴紐面對記者詢問「中澳關係」前景時，指出，雙方關係這幾年陷入困境的癥結，「在於澳國內一些政治勢力執意把中國視為對手而不是夥伴，把中國的發展渲染成威脅而不是機遇，這導致澳多年奉行的積極務實對華政策出現了大幅倒退」。

對於這個困境，王毅認為解決的辦法是，「理性正面看待中國和中澳關係，相互尊重，求同存異，為兩國關係重回正軌創造必要條件」。他強調，「改善中澳關係沒有『自動駕駛』模式，重啟需要採取實際行動，這符合兩國人民的願望，也順應時代發展的潮流」。

王毅 外交部

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