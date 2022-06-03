特斯拉恐暫停全球招聘 上海特斯拉員工薪酬有多好？

由於特斯拉上海工廠仍處於閉環生產階段，工人們暫時只能睡在地板上，但對此工人並未有太大抱怨。原因除了特斯拉每日提供員工人民幣300元的補貼外，同時給予員工豐厚的待遇，以人民幣計，特斯拉普通工人到手年薪在人民幣10萬至12萬元之間，基本可實現月薪過萬。

此外，據陸媒《時代財經》報導，特斯拉上海每三個月發放一次季度獎金（底薪的1.5倍），中班補貼人民幣18元，夜班補貼人民幣13元。每班次8小時，做四休二。加班則按底薪的1.5倍計算，繳納五險一金，提供免費工作餐、免費班車及住宿。特斯拉員工還透露，公司每年有兩次薪水調漲機會，依考核而定。

普通工人待遇尚且如此，技術工種薪資福利更好，能有年終股份分紅制。不過，想進特斯拉并不容易，一方面是由於尚未全面復工復產，目前特斯拉隊生產工人需求不多。另一方面，據特斯拉內部人士說法，投簡歷到特斯拉的人太多了，就算能到面試階段，也只有20%的概率能進，且特斯拉沒怎麼招人，幾個月都不一定能收到人資回覆。

而目前特斯拉要再招聘新人恐更困難。據路透報導，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）日前向公司高管發出了一封題為「暫停全球所有招聘」的電郵。他在郵件裡提及，他對經濟感到「超級糟糕」，並說希望公司能裁員約10%。據不完全統計，特斯拉全球員工應該在11萬人左右，如果裁員10%，那估計會有約1萬名員工失業。