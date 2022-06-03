國民黨前主席洪秀柱抵京 會見北京市委書記蔡奇

國民黨前主席、中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱日前抵達北京參訪。據《北京日報》報導，2日上午，中共中央政治局委員、北京市委書記蔡奇會見了洪秀柱一行，中共中央台辦、國務院台辦主任劉結一一同會見。

洪秀柱指出，兩岸和平發展是不可逆轉的時代潮流。期望兩岸同胞在反獨促統的目標上繼續奮進，增強交流互動。

蔡奇表示，近年來，京台各領域交流合作不斷鞏固。新起點上，深化京台交流合作潛力巨大。往後將認真貫徹「兩岸一家親」理念，落實中央「31條措施」、「26條措施」，為台灣同胞來京投資興業、旅遊觀光、求學創業創造良好環境，多為台胞辦實事、辦好事、解難事。

據記者從洪秀柱辦公室方面了解，洪秀柱目前在北京除與蔡奇、劉結一會面外，尚未與大陸其他官員會面。