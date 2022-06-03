聽新聞
test
0:00 / 0:00
國民黨前主席洪秀柱抵京 會見北京市委書記蔡奇
國民黨前主席、中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱日前抵達北京參訪。據《北京日報》報導，2日上午，中共中央政治局委員、北京市委書記蔡奇會見了洪秀柱一行，中共中央台辦、國務院台辦主任劉結一一同會見。
洪秀柱指出，兩岸和平發展是不可逆轉的時代潮流。期望兩岸同胞在反獨促統的目標上繼續奮進，增強交流互動。
蔡奇表示，近年來，京台各領域交流合作不斷鞏固。新起點上，深化京台交流合作潛力巨大。往後將認真貫徹「兩岸一家親」理念，落實中央「31條措施」、「26條措施」，為台灣同胞來京投資興業、旅遊觀光、求學創業創造良好環境，多為台胞辦實事、辦好事、解難事。
據記者從洪秀柱辦公室方面了解，洪秀柱目前在北京除與蔡奇、劉結一會面外，尚未與大陸其他官員會面。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言