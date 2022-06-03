陸銀保監會：鼓勵銀行適當提高餐飲等服務業不良容忍度

疫情下大陸採取嚴厲的封控措施，各行各業均遭受衝擊，餐飲、住宿等服務業尤其經濟受創嚴重，大陸銀保監會3日發布政策，鼓勵銀行機構在受疫情影響的特定時間內適當提高住宿、餐飲、零售、文化、旅遊、交通運輸等行業的不良貸款容忍度，幅度不超過3個百分點。

據「中國銀保監會」微信公眾號消息指出，大陸銀保監會發布「關於進一步做好受疫情影響困難行業企業等金融服務的通知」（簡稱通知），引導大陸銀行、保險機構進一步加強受疫情影響嚴重行業企業等的金融支持。

「通知」包括12個部分共42條，主要從加大信貸支持力度、做好接續融資安排、適當提高不良貸款容忍度、持續提升服務效率、創新信貸服務模式、完善考核激勵機制、發揮保險保障功能等多個方面，對進一步做好受疫情影響暫時遇困行業企業等的金融服務提出了工作要求。

根據「通知」，銀行機構要及時滿足因疫情暫時遇困行業企業的合理、有效信貸需求，努力實現住宿、餐飲、零售、文化、旅遊、交通運輸等受疫情影響嚴重行業信貸餘額持續穩步增長。同時，銀行機構要充分評估疫情影響，透過安排專項信貸額度、調整績效考核、合理下放審批權限、實施優惠內部資金轉移定價等方式，加大對受疫情影響嚴重地區、行業的信貸資源傾斜和保障。

「通知」強調，商業銀行等金融機構要繼續按市場化原則與中小微企業和個體工商戶、貨車司機等自主協商，對其貸款實施延期還本付息，努力做到應延盡延。

對因感染新冠肺炎住院治療或隔離、受疫情影響隔離觀察或失去收入來源的人群，金融機構對其存續的個人住房、消費等貸款，靈活採取合理延後還款時間、延長貸款期限、延期還本等方式調整還款計畫。對於延期貸款，在延期過程中堅持實質性風險判斷，不單獨因疫情因素下調貸款風險分類，不影響徵信記錄，並免收罰息。

「通知」明確，銀行保險機構要嚴格落實各項金融服務收費政策，鼓勵加大對因疫情暫時遇困行業企業金融服務收費的優惠減免力度。受疫情影響較嚴重的地區，鼓勵保險機構根據實際情況適當延長保單到期日或延期收取保費。

大陸近期不斷推出各項如金融減稅降費、鼓勵消費、增加補貼等措施來提振經濟。