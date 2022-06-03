鋰價漲不停 電池業攻上游

作為製備動力電池的重要原材料，碳酸鋰價格的上漲攪動新能源行業，業內企業競相向產業鏈上游延伸，以爭奪更大的話語權。

據中國新聞周刊報導，鋰價上漲，最終體現為新能源汽車價格普漲，傳至消費者端。3月成為車企密集漲價的窗口期，特斯拉就在3月10日、15日，5天之內兩度提價。據業內專家統計，一季度共有20多家車企的40餘款車型提價。

與此同時，業內人士感嘆「整個行業都在為碳酸鋰打工」。2022年第一季，幾乎所有動力電池廠淨利潤均出現下滑，而且下滑幅度多在20％~30％之間。

成本上漲、利潤收縮只是表象，鋰價上漲正在改變整個行業備貨、接單的方式，而隨著對供應鏈不安全感的增加，企業正在打破固有的分工界限，向產業鏈上游延伸，以爭奪更大的話語權。

鋰價飈升增加以寧德時代為代表的動力電池廠布局上游的焦慮感。2021年以來，寧德時代對上游布局更加頻繁，子公司邦普時代出資1.375億美元獲得剛果Kisanfu銅鈷礦部分股權；9月，出資2.4億美元入股世界最大硬岩型鋰礦剛果Manono項目的24％股權。盼布局上游控制核心供應鏈風險，也獲得更多議價權。