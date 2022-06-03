優質中小企業 三層次培育

聯合報／ 大陸新聞中心╱綜合報導

中國大陸工業和信息化部日前印發「優質中小企業梯度培育管理暫行辦法」提出，「十四五」期間，努力在中國大陸推動培育一百萬家創新型中小企業、十萬家專精特新中小企業、一萬家專精特新「小巨人」企業。

中新社報導，該「辦法」自2022年8月1日起實施。優質中小企業由創新型中小企業、專精特新中小企業和專精特新「小巨人」企業三個層次組成。

根據該「辦法」，創新型中小企業具有較高專業化水平、較強創新能力和發展潛力，是優質中小企業的基礎力量；專精特新中小企業實現專業化、精細化、特色化發展，創新能力強，質量效益好，是優質中小企業的中堅力量；專精特新「小巨人」企業位於產業基礎核心領域和產業鏈關鍵環節，創新能力突出、掌握核心技術、細分市場占有率高、質量效益好，是優質中小企業的核心力量。

「辦法」要求，中小企業主管部門應針對本地區不同發展階段、不同類型中小企業的特點和需求，建立優質中小企業梯度培育體系，制定分層分類專項扶持政策。

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