雲南公布 台胞台企服務2指南

聯合報／ 大陸新聞中心／台北－昆明報導

雲南省政府新聞辦公室昨天公布「雲南省台胞服務指南」，詳細介紹台胞在雲南投資、工作、生活和求學等過程中，可能遇到問題的解決方案；將雲南各類對台政策法規和涉及的相關部門單位諮詢電話彙編，提供給在雲南的台胞。

昨天與台胞服務指南同時公布的，還有「雲南對台招商引資服務指南」。據了解，編製公布兩個指南，根本目的是為了進一步提升服務台胞台商台企品質水準，落實台胞台商台企同等待遇；以台胞台商台企需求和問題為導向，聚焦打造全大陸一流的營商環境，第一時間向台胞台商台企提供相關惠台政策和辦事指引等服務資訊，切實解決台胞台商台企在生產經營、學習生活中遇到的困難問題，進一步打造雲南效率、雲南服務、雲南誠信。

雲南下一步的主要對台工作有六點：一是持續打造雲南對台工作品牌。精心打造第10屆雲台會和第4屆「七彩雲南·相約臺灣」特色交流活動兩大品牌；創新雲台會平台和辦會模式，使雲台會保持活力，更有實效。採取多種形式做好雲南綠色能源、綠色食品、健康生活目的地「三張牌」和台胞在滇創業生活故事的宣傳推介。

二是持續推進惠台政策措施落地見效；三是深化雲台經貿產業合作層次，緊盯文化旅遊、電子資訊、高原特色農業、高端製造、生物醫藥和大健康等合作潛力大的重點產業。

四是提升雲台交流交往品質效果，加強與台灣基層民眾、青年等群體的交流交往。以雲台交流為基礎，採取線上與線下相結合，實現對台交流交往新突破。五是講好雲台合作故事；六是有效保護台胞合法權益，加大涉台重點糾紛案件化解力度，及時妥善調處，耐心細緻做好投訴信訪和法律諮詢服務工作，確保台胞台企享受到優質高效的政策服務和同等待遇。

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