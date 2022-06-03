陸物流景氣指數回升 有利復甦

中國物流與採購聯合會2日發布數據顯示，5月分中國大陸物流業景氣指數為49.3%，較上月回升5.5個百分點，顯示出疫情防控常態化基礎上，中國大陸物流與供應鏈運行保持強勁韌性。

中新社報導，5月分中國大陸物流業景氣指數為49.3%，較上月回升5.5個百分點。分項指數中，庫存周轉指數、設備利用率指數和新訂單指數回升明顯。分地區來看，東部地區物流景氣活躍度大幅提高，對總指數形成較好支撐，有利於中國大陸物流運行的平穩復甦。

分行業來看，鐵路運輸業業務量指數保持平穩。道路運輸業和郵政快遞業業務量指數明顯回升，環比（與上月相比）分別提高6.3個百分點和2.8個百分點，水路運輸業和裝卸搬運業業務量指數尤為突出，環比回升超過10個百分點。

分析認為，5月分，物流保通保暢政策措施和紓困助企措施同步發力，疏通物流堵點、暢通供應鏈產業鏈，加大受困企業支持力度，物流供需均有所恢復。但也要注意到，回升的基礎仍不穩固，要繼續關注疫情對物流運行短期衝擊的影響，加大對物流與供應鏈的支持力度，提升企業微觀活力，增強抗風險能力。

分析表示，總體來看，在超大市場規模和行業強勁韌性支撐下，5月分物流運行出現反彈式回升。後期隨著疫情防控形勢進一步好轉、助企紓困政策發揮效果和更多穩增長政策的落地實施，物流行業的整體景氣水平有望進一步回升。

另外，5月分中國大陸倉儲指數為50.2%，較上月上升3.7個百分點，至榮枯線以上，呈現較快恢復態勢。後期來看，得益於疫情有效控制，利好政策密集出台，預計倉儲行業仍將保持向好勢頭。

由21類商品組成的2022年5月期末庫存指數為52.1%，較上月回升4.8個百分點，反映出企業整體庫存水平有所上升。分品種來看，生產資料類商品中，鋼材、化工、機械設備、建材類商品庫存較上月上升；生活資料類商品中，服裝、食品、棉麻類商品庫存較上月上升。