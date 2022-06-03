5月找房增溫 樓市可望走穩

聯合報／ 大陸新聞中心╱綜合報導
58同城、安居客發布的2022年「5月國民安居指數報告」顯示，當月中國大陸新房找房熱度回升，環比上漲10.5%。圖為建設中的福州高新區新樓盤。（中新社）
58同城、安居客發布的2022年「5月國民安居指數報告」顯示，當月中國大陸新房找房熱度回升，環比上漲10.5%。圖為建設中的福州高新區新樓盤。（中新社）

儘管5月分中國大陸多地房地產成交量同比仍然保持較大降幅，但樓市預期出現一定走穩跡象。

中新社報導，58同城、安居客2日發布的2022年「5月國民安居指數報告」顯示，當月中國大陸新房找房熱度回升，環比（與4月相比）上漲10.5%。65個重點城市中，昆山、長春、蘇州、南通、太原、中山找房活躍度漲幅相對較高。

分城市能級來看，一線城市找房熱度環比上漲6.5%，二線城市找房熱度環比上漲10.8%，三四線重點城市找房熱度環比上漲11.8%。

當月，購房者信心指數繼續下滑。2022年5月購房者信心指數為93.6，環比下跌10.5%。有48.1%的受訪購房者認為6月樓市政策的走向會略微放鬆。對於未來樓市成交走勢的看法，有24.0%的購房者認為6月樓市成交將基本持平；45.6%的購房者仍在觀望中。

二手房市場來看，2022年5月房地產經紀人信心指數為95.9，環比上漲5.4%。有超過半數的房地產經紀人表示6月份二手房價格將繼續保持穩定，有41.3%的經紀人認為，2022年6月二手房市場房源成交量環比將會上漲。

從房屋在線價格來看，5月65城新房線上均價為每平方公尺17549元（人民幣，下同），環比上漲0.11%，中國大陸重點65城中有26城新房線上均價環比上漲。

65個城市二手房在線掛牌均價為每平方公尺16887元，環比下跌0.10%，大陸65城中有26城二手房掛牌均價環比上漲。落實二手房參考價制度的城市中有5個城市掛牌價環比下降，其他城市微幅上漲。

二手房 房地產

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