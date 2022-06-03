碳交易CCER 估每年1.65億噸

溫室氣體自願減排市場是中國大陸碳交易體系的重要組成部分，當前大陸國家核證自願減排量（CCER）市場重啟預期增強。有業內機構預計，按照5%的碳排放配額抵銷比例，大陸全國碳市場初期每年CCER需求量約為1.65億噸。

中新社報導，CCER是中國大陸碳排放權交易市場低成本履約的補充選擇，2012年中國大陸建立溫室氣體自願減排交易機制。截至2021年9月，自願減排交易累計成交量超過3.34億噸二氧化碳當量，成交額逾29.51億元人民幣，CCER已被用於碳排放權交易試點市場配額清繳抵銷或公益性註銷。

大陸國家應對氣候變化戰略研究和國際合作中心總經濟師張昕表示，溫室氣體自願減排交易機制與碳排放權交易機制一樣，是推動實現雙碳目標的重要碳減排政策工具。張昕說，CCER是溫室氣體自願減排交易體系的國家核證減排量，為提供更多具有公信力的CCER，首先，要保證在遵照國際原則的基礎上，規範自願減排項目的審定和減排量的核證，確保碳排放數據質量和CCER的質量。

其次，要加強對審定與核查技術服務機構的管理，確保對項目審定和減排量核證環節的有效監管。要發揮市場機制的激勵作用。同時，加強信息披露制度的建設，包括項目業主、審定和核查技術服務機構，以及交易平台、註册登記系統的信息披露，建立聯合徵信懲戒管理機制，規範交易相關活動，形成一個自願減排，自願開發項目，自願交易，有效激勵、有效監管的自願減排交易機制。「自願減排交易機制建設為將中國建設成為國際碳定價中心邁出非常重要的一步，」張昕說，自願減排交易體系建設也為提升構建全球碳定價體系中的中國話語權提供了契機。

根據「碳排放權交易管理辦法（試行）」，CCER可以用於大陸全國碳排放權交易市場覆蓋下重點排放單位每年抵銷碳排放配額的清繳，抵銷比例不得超過應清繳碳排放配額的5%。北京綠色交易所董事長王乃祥日前表示，北京綠色交易所已於2021年啟動「全國自願減排註册登記系統和交易系統」的建設工作，建成後將為自願減排市場發展提供支撐。