昆山台商返鄉 每周專車往浦東

儘管上海1日終於解封，但華東台商前往上海浦東機場的交通仍不順暢，加上每周僅有一班航班返台，在昆山台協和昆山台辦的協助下，自5月起每周實施「專車送浦東機場」，2日又有一團上午從昆山出發，搭乘中午12時華航返台。

昆山台商協會幹部表示，有大型企業會員的台幹們，的確有固定回台需求，加上也有台商因急事需返台，為解決返鄉的難題，於是4月向昆山台辦申請「專車送浦東」服務，並與上海台辦對接，順利申請到特殊大巴和「昆山-上海通行證」。

解決大巴司機上路問題後，昆山台協從5月開始，透過網路公布每周專線時間，台商台胞必須提前申請上網登記才能搭乘，2日上午6時有136位台灣民眾，搭乘6部專車出發前往上海浦東機場。

張姓台商指出，現在上海飛台灣的航班一周只剩一班，且只載80人，提前一個月訂單程機票要價人民幣3千元（新台幣1.4萬）還不一定能訂到機票，加上一輛專車最多只載20人，所以專車座位很搶手，「盡量會讓每個人都搭到，所以一定要跟昆山台協報名，才好統計人數。」

另一名昆山台協幹部表示，班車是由昆山市政府交通局協調，固定每周在昆山開發區的建設銀行門口發車，直接上昆山開發區高速，將乘客送到上海浦東機場。

昆山台協會長孫德聰表示，有不少台灣人急著返鄉處理事情，昆山市政府知道台商需求後，克服困難派防疫大巴車，依台商班機及人數需求派專車免費送往浦東機場，至今已456人受惠。