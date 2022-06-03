減免稅、發債券 陸8方面穩經濟

中國大陸今年多地爆發疫情，經濟面臨極大的下行風險。大陸財政部2日明確，將在稅費、財政支出、投資消費等8個方面頒布措施，支持穩住經濟大盤。比如，進一步加大增值稅留抵退稅政策力度，將更多行業納入按月全額退還留抵稅額政策範圍，加快地方政府專項債券發行使用並擴大支持範圍等。

大陸財政部2日舉行記者會，相關官員表示，為穩定經濟大盤，推動經濟運行在合理區間，將在八方面頒布相關措施。

大陸財政部部長助理歐文漢提到，進一步加大增值稅留抵退稅政策力度。將更多行業納入按月全額退還留抵稅額政策範圍，預計新增留抵退稅人民幣1420億元，今年推出的新增留抵退稅總額達到約人民幣1.64兆元，雪中送炭幫助企業渡過難關。

其他措施還包括：加快財政支出進度。大陸中央財政將督促下達各項轉移支付，加緊推進已納入年度計畫的重大工程建設，加大存量資金盤活力度。

在專項債方面，加快地方政府專項債券發行使用並擴大支持範圍，確保今年新增專項債券6月底前基本發行完畢，力爭8月底前基本使用完畢，將新基建、新能源項目納入專項債券重點支持範圍。

在穩住市場主體方面，統籌運用政府性融資擔保、政府採購、社保費緩繳、援企穩崗等政策，為中小企業注血紓困。

在積極擴大投資和消費方面，配合相關部門加快下達基建投資、水利發展等預算，推動盡早形成實際工作量；階段性減半徵收車輛購置稅，進一步提振汽車消費，釋放內需潛力。

而在切實保障基本民生方面，歐文漢表示，實施住房公積金階段性支持政策，對受疫情影響的企業可按規定申請緩繳住房公積金；完善農業轉移人口支持政策，加大對新增落戶人口、隨遷子女義務教育獎勵力度；完善對困難民眾的生活保障，兜牢兜實基本民生底線。

大陸財政部還將支持保產業鏈、供應鏈穩定等方面推出支持措施。