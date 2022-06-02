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全球第二家「造車+造星」企業 吉利發射九顆衛星

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
吉利控股集團旗下的時空道宇，2日以一箭九星方式發射「吉利未來出行星座」。上海證券報
吉利控股集團旗下的時空道宇，2日以一箭九星方式發射「吉利未來出行星座」。上海證券報

「吉利未來出行星座」首軌九星，2日12時在西昌衛星發射中心，以一箭九星方式發射，衛星順利進入預定軌道，發射成功。

該衛星由吉利控股集團旗下的時空道宇自主研製，台州衛星超級工廠出廠，設計壽命5年。吉利控股也是繼特斯拉之後，全球第二家「造車+造星」的企業

上海證券報報導，此次發射創造了西昌發射場單次發射衛星數量最多紀錄，其中一顆被命名為「亞運中國」，是亞運首次冠名商業衛星，後續將用於保障亞運火炬傳遞引導車跟踪、智能駕駛接駁、太空之眼看亞運等。

吉利控股方面表示，透過「吉利未來出行星座」建設，將構建天地一體化的高精時空信息系統。

界面新聞報導，時空道宇CEO、首席科學家王洋表示，政策、市場需求等多項利好因素正推動大陸商業航太由製造驅動的1.0時代，邁向應用牽引的2.0時代。

自2015年「破冰」以來，民營航太力量獲得長足發展。短短7年時間內，數以百計的商業航太公司先後湧現，涵蓋火箭、衛星、測控、地面終端、供應鏈配套等主要細分領域。

業內專家表示，吉利此舉將提升厘米（公分）級的高精度導航，有利於智慧車和大數據等的深度融合。

時空道宇布局商業航天全產業鏈，打造低軌衛星星座，有助於吉利控股旗下汽車品牌實現電動化、智慧化轉型，全面提升吉利控股旗下極氪、領克、遠程新能源商用車等品牌的用戶智能出行體驗。此外，還為自動駕駛、海洋、無人機、物流、測繪等領域提供全方位服務。

一位汽車行業分析師表示，衛星這一環節對車企發展自動駕駛、智能出行將來是關鍵的一環，所以吉利要自己花錢做。

吉利控股集團旗下的時空道宇，2日以一箭九星方式發射「吉利未來出行星座」，圖為搭載的衛星。上海證券報
吉利控股集團旗下的時空道宇，2日以一箭九星方式發射「吉利未來出行星座」，圖為搭載的衛星。上海證券報

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