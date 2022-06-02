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台塑旗下南亞電子 訂單已排至一年後

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
台塑集團南亞電子材料（昆山）有限公司外觀。昆山市融媒體中心「第一昆山」
台塑集團南亞電子材料（昆山）有限公司外觀。昆山市融媒體中心「第一昆山」

台塑集團南亞電子材料（昆山）有限公司的新一代高精密度IC載板項目，在5月新增投資4.5億美元，執行副總經理嚴鴻成表示，看到這市場需求相當的大，目前公司的訂單已經到了一年以後，由於現在的產能不符合市場需求，所以才加大投資的力道，預計一年可以增加人民幣20億（新台幣90億）的產值。

昆山市融媒體中心「第一昆山」報導，2022年4月，突如其來的疫情，讓城市按下暫停鍵，面臨著物流運輸、復工復產等多道難題，昆山逆勢而上，採取一系列穩企惠企措施，包括發放累計人民幣1,600多萬元貨運補貼惠及1,800家昆山工業企業，進一步降低企業生產成本，提振企業發展信心，南亞也是受益企業之一。

嚴鴻成指出，4月公司整個訂單整個供應鏈都整個斷掉，所以4月營業額只達到50%，影響蠻大的，但以公司在昆山工作這麼久的經驗，對市場的掌握性還是相當有信心，而且能夠掌控，所以才會一直規劃如何再加大投資，讓市場的需求能夠滿足。

政企合力，紓困解難共渡難關，在昆山安全穩定的營商環境下，南亞自身也有抵抗風險的能力，垂直整合供應鏈，是南亞在全球範圍內開創的先河，廠區內共設玻纖絲、玻纖布、銅箔、環氧樹脂、銅箔基板、印刷電路板、加工絲共七個生產項目，貫穿電子材料生產銷售的全部流程。

嚴鴻成表示，公司整個是一條龍的規劃，主要也是減少一些不必要的物流跟不必要的搬運跟包裝，這樣可以降低企業裡面的管理和成本，除了自給自足，也供應外面的一些配套的廠商。

嚴鴻成提到，昆山能夠讓公司的供應商都能夠配套地調整，能夠讓企業發展更平順，因為要的東西昆山都有，這是一個很大的群聚集效應。

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