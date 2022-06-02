開足馬力趕訂單 富士康昆山廠區達產率逾95%

隨著昆山疫情防控的解封，當地已開始全面復工，富士康城北園區廠區主管馬啟洋表示，目前1.2萬名員工全部到崗，正在開足馬力生產。企業現在的復工率已經超過95%，由於訂單量充足，將需要招募更多的人員把4月落下的產能補回來。

昆山市融媒體中心「第一昆山」報導，在富士康城北廠區的生產線上，工人們正忙著在操作機台，一件件組裝好的產品從自動化生產線下線，經過嚴格的檢測後，進行封裝打包，準備發往客戶。

在富士康城北工業園區，從蘇州地區招募的200多名新員工，經過防疫核查後，即將參加企業組織的入職培訓，富士康是昆山高新區台資龍頭企業，去年實現產值超過人民幣220億元。

隨著返崗員工的陸續增加，企業持續加強防疫防控，和後勤保障的各項措施，為了確保生產安全，新入職員工都要持有48小時核酸陰性證明，企業還要核查他們的健康碼、行程軌跡、疫苗接種等信息。

在復工達產中，除了有企業堅韌的身影，政府的幫助也不曾缺位，疫情期間，昆山高新區多個部門以及公安、醫務人員與企業共同做好疫情防控和服務保障工作。

疫情形勢平穩後，復工達產成為富士康的當務之急，尤其復工之初，面對原材料短缺的情況，昆山高新區加快富士康入昆車輛的審批速度，並派遣部門人員到高速公路閘道口協助企業做好車輛監管工作。

馬啟洋指出，高新區給公司提供了人員招聘、原料運輸、產品出貨等全過程服務，給了公司很大的幫助，有力支持企業平穩運行，在這裡發展的信心比以往更堅定。

復工達產，是牽涉多個環節的「協同戰」，高新區相關部門和富士康，共同努力去打通各個環節，加快了企業達產滿產的速度。

馬啟洋表示，任何一家企業都不會無緣無故投資，如果不是昆山營商環境好，政府支持轉型調整，富士康是不會持續追加投資的。

富士康作為昆山企業轉型升級的傑出代表， 紮根昆山近30年，已累計投資約19億美元，實現稅收逾人民幣100億元。企業總投資人民幣10.08億元的富士康5G毫米波連接器項目已經投入生產，預計實現年產值人民幣100億元。