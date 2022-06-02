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騰訊員工爆料 裁員降薪後主管和員工一起擺爛
一名微博大V爆料，說在某大陸社交平台上，一名被平台認證為騰訊員工的網友上網發文，指出在經過年終獎金大幅降薪，以及大規模裁員後，公司內部的氛圍開始有了變化，從部門主管到員工感覺都有些開始擺爛了，工作時間看似變長，但實際產出卻下降了。
據觀察者網旗下「風聞」論壇指出，根據該文章中提供的截圖內容來看，該員工詢問了其他團隊的熟人，對方表示也有相同感覺，有人認為是因為數據惡化，如今整個大環境不算很好，且由於裁員和降薪，員工的積極性也隨之下降。
還有人認為，裁員的人力大多數可能都是以前有做事經驗的員工，如今留下來的很多人可能缺少實際做事的經驗，產出自然比不上從前。還有更多人基本上是人為時間變長，收益卻越來越少，自然沒必要好好工作。
除此之外，有騰訊員工網友近日在網路上發出一份騰訊內部郵件，郵件內容大致稱，晉升不再與調薪掛鉤，晉升不一定調薪；調薪與績效掛鉤；原則上員工可以降薪。
騰訊今年大規模裁員，旗下多個部門進行調整，除了騰訊體育裁員三分之一，另一輪的裁員還涉及多個事業群，包括近年互聯網新戰場雲業務，以及作為騰訊王牌的遊戲業務，其中，遊戲部門此輪裁員的比例大概在10%左右。
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