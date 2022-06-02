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陸財政部推出穩經濟八方面措施 助企業過難關

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
上海全面恢復全市正常生產生活秩序，圖為市民在南京東路步行街上一家銀行門前排隊，準備辦理業務。（新華社）
上海全面恢復全市正常生產生活秩序，圖為市民在南京東路步行街上一家銀行門前排隊，準備辦理業務。（新華社）

大陸財政部今天（2日）召開新聞發佈會，說明財政支持穩住經濟大盤工作相關情況，並推出早前大陸總理李克強在穩住經濟大盤電話電視會議上的八方面具體措施。

澎湃新聞報導，據財政部有關負責人表示，為穩定經濟大盤，推動經濟運行在合理區間，將在八方面推出相關措施。首先是進一步加大增值稅留抵退稅政策力度，將更多行業納入按月全額退還留抵稅額政策範圍，預計新增留抵退稅1420億元，今年出台的新增留抵退稅總額達到約1.64萬億元，幫助企業渡過難關。

其次，加快財政支出進度。中央財政將督促下達各項轉移支付，同時要求各地強化預算執行管理，切實把支出進度提上來。加緊推進已納入年度計畫的重大工程建設，加大存量資金盤活力度，儘早發揮資金和政策效益。

第三，加快地方政府專項債券發行使用並擴大支持範圍。確保今年新增專項債券6月底前基本發行完畢，力爭8月底前基本使用完畢，將新基建、新能源專案納入專項債券重點支持範圍，更好發揮穩增長、穩投資的積極作用。

此外，財政政策還將在穩住市場主體、積極擴大投資和消費、支援保障糧食能源安全、支持保產業鏈供應鏈穩定以及切實保障基本民生等方面推出支持措施。

李克強

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