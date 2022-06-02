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代理商日電貿：鋁電解／聚合物電容需求穩健向上 交期長達20周

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被動元件代理商日電貿股份有限公司6月1日表示，除了高端的MLCC需求持續穩健外，聚合物以及鋁電解電容等其他產品全年需求穩定成長，交期長達20周左右。示意圖/路透
被動元件代理商日電貿股份有限公司6月1日表示，除了高端的MLCC需求持續穩健外，聚合物以及鋁電解電容等其他產品全年需求穩定成長，交期長達20周左右。示意圖/路透

集微網消息，被動元件代理商日電貿股份有限公司（簡稱日電貿）今日（6月1日）表示，除了高端的MLCC需求持續穩健外，聚合物以及鋁電解電容等其他產品全年需求穩定成長，交期長達 20 周左右。

日電貿稱，聚合物鉭/鋁電容、鋁電解電容，以及塑膠、混合、超級電容等電容產品，都受惠於電動車、充電樁等應用，且在車內、設備內的平均用量提升敺動下，上述產品及高端 MLCC 需求都呈現增加趨勢。

價格方面，日電貿表示，塑膠電容第二季日系及美系原廠已經調漲；鋁質電解電容方面，因為鋁受到俄烏戰爭影響供給，價格上敭，加上需求穩健，目前沒有看到調降的空間。

對於MLCC，日電貿稱，目前MLCC平均交期從原先長達12-16周縮短至 8 周左右，主要是中低階規格MLCC有庫存壓力，價格也微幅下滑，智能手機及筆電等消費性產品市場不振，是拖累MLCC的主要原因。但高端 MLCC 規格和特殊品類需求持續成長，交期、價格都較穩定。

作為被動元件代理商，日電貿代理產品除日本大廠 Nippon Chemi-con、Panasonic外，也代理 AVX、Kemet、Samsung等國際大廠零組件，主要用於電源、主板、LED照明、太陽能逆變器、電動車電源管理模塊、電動車充電樁、5G通訊設備等多領域產品中。

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