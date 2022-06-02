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大連RCEP國際商務區揭牌

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

RCEP大連國際商務區5月31日在遼寧自由貿易試驗區大連片區揭牌成立。

中新社報導，今年1月1日，《區域全面經濟夥伴關係協定》(RCEP)正式生效實施。為搶抓機遇，大連自貿片區成立RCEP國際商務區，旨在聚集RCEP國家外商投資企業及與RCEP國家開展經貿往來的相關企業落戶，拓展RCEP市場，擴大貿易投資。

大連自貿片區投資促進局局長莊樹國介紹，RCEP（大連）國際商務區位於保稅區南門區域，佔地面積3.2萬平方公尺，將融合RCEP企業總部基地、經貿促進中心、企業服務中心等功能，為外貿企業提供通關、物流、金融、法律等一站式服務，計劃今年10月投入使用。

揭牌儀式上，泰星能源汽車電池研發中心、歐力士醫療設備保稅融資租賃、韓國高端化妝品生產基地、中石化RCEP氫能國際合作、海爾東協出口空調製造、萬眾雲倉RCEP精品展銷中心等6個項目現場簽約。

日本貿易振興機構大連事務所所長重岡純表示，在日中友好邦交50周年之際，RCEP（大連）國際商務區的啟動，為日資企業提供了發展機遇，希望大連與日本未來在人文交流、技術、產業、經貿等各領域合作。

大連市副市長郭雲峰指出，大連作為大陸重要口岸城市，搶佔RCEP發展先機已成為當地打造高水平對外開放的新路徑。RCEP（大連）國際商務區揭牌成立，將進一步激活自貿區深化RCEP區域經濟合作，吸引更多RCEP企業進駐大連。

據悉，今年以來，大連自貿片區制定發布《高質量實施RCEP三年行動方案(2022-2024)》，推出15項優惠政策，市場化、商業化規劃建設RCEP國際大廈，同時建成RCEP共享空間，上述舉措將擴大大連自貿片區與RCEP國家經貿合作。

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