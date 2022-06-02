企業聘應屆畢業生 可拿擴崗補助

大陸為救經濟，連日來不斷祭出刺激措施，在社保費緩繳上，5月31日從原有5個行業增加至22個行業，並宣布企業招聘應屆畢業生可以拿到「擴崗補助」。

新華社報導，大陸人社部等四部門5月31日聯合發布《關於擴大階段性緩繳社會保險費政策實施範圍等問題的通知》，將階段性緩繳養老、失業、工傷保險費政策實施範圍，在餐飲、零售、旅遊、民航、公路水路鐵路運輸等5個特困行業基礎上，再增加汽車製造業、通用設備製造業等17個特困行業。使總數達到22個行業。

上述《通知》提到，特困行業可以申請三項社保費的單位繳費部分緩繳，其中，養老保險費緩繳實施期限到2022年年底，工傷、失業保險費緩繳期限不超過一年。原明確的5個特困行業緩繳養老保險費期限相應延長至年底。此外，對疫情影響嚴重地區生產經營困難的所有中小微企業、以單位方式參保的個體工商戶，階段性緩繳三項社保費單位繳費部分，緩繳實施期限到2022年年底。

《通知》也提到要進一步發揮失業保險「穩崗」作用，將大型企業穩崗返還比例由30%提至50%，也要拓寬一次性留工培訓補助受益範圍。對於企業聘用應屆大學畢業生，簽訂勞動合約並參加失業保險，可按每人不超過人民幣1,500元（約合台幣6,600元）的標準，發放「一次性擴崗補助」，實施期限至2022年年底。