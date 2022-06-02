聽新聞
test
0:00 / 0:00

企業聘應屆畢業生 可拿擴崗補助

聯合報／ 記者廖士鋒／綜合報導

大陸為救經濟，連日來不斷祭出刺激措施，在社保費緩繳上，5月31日從原有5個行業增加至22個行業，並宣布企業招聘應屆畢業生可以拿到「擴崗補助」。

新華社報導，大陸人社部等四部門5月31日聯合發布《關於擴大階段性緩繳社會保險費政策實施範圍等問題的通知》，將階段性緩繳養老、失業、工傷保險費政策實施範圍，在餐飲、零售、旅遊、民航、公路水路鐵路運輸等5個特困行業基礎上，再增加汽車製造業、通用設備製造業等17個特困行業。使總數達到22個行業。

上述《通知》提到，特困行業可以申請三項社保費的單位繳費部分緩繳，其中，養老保險費緩繳實施期限到2022年年底，工傷、失業保險費緩繳期限不超過一年。原明確的5個特困行業緩繳養老保險費期限相應延長至年底。此外，對疫情影響嚴重地區生產經營困難的所有中小微企業、以單位方式參保的個體工商戶，階段性緩繳三項社保費單位繳費部分，緩繳實施期限到2022年年底。

《通知》也提到要進一步發揮失業保險「穩崗」作用，將大型企業穩崗返還比例由30%提至50%，也要拓寬一次性留工培訓補助受益範圍。對於企業聘用應屆大學畢業生，簽訂勞動合約並參加失業保險，可按每人不超過人民幣1,500元（約合台幣6,600元）的標準，發放「一次性擴崗補助」，實施期限至2022年年底。

保險 失業 保費

延伸閱讀

瑞芳高工畢業典禮學生策畫 展現做中學精神

中國大陸1193萬人報名高考創新高 有高校盼允學生延畢助降失業率

竹山高中今完成實體畢業典禮 畢業生留下難忘回憶

莫忘家鄉食農文化 官田國小畢業生歡喜割稻義賣助學

相關新聞

陸一線城排名 上海超車北京

大陸一線大城最新排名出爐，一向位居龍頭寶座的北京，遭上海超越，據陸媒《第一財經》1日發布《2022城市商業魅力排行榜》顯...

力拚雙碳 台胞赴陝西農村創業

在距黃河最大支流——渭河不遠的一處農地上，年近花甲的譚復之正觀察小麥長勢。他衣著樸素、皮膚黝黑，若不是操著一口「台灣腔」...

陸50個城市二手房市場 出現回溫跡象

根據貝殼研究院5月31日發布的報告顯示，5月中國大陸50個城市二手房市場出現底部修復跡象。

外資班輪船「沿海捎帶」 正式落地

5月31日，27個從加拿大溫哥華進口至中國大陸的集裝箱，在上海洋山深水港碼頭被裝上「美若馬士基」輪，涉及轉關商品為青豌豆...

企業聘應屆畢業生 可拿擴崗補助

大陸為救經濟，連日來不斷祭出刺激措施，在社保費緩繳上，5月31日從原有5個行業增加至22個行業，並宣布企業招聘應屆畢業生...

大連RCEP國際商務區揭牌

RCEP大連國際商務區5月31日在遼寧自由貿易試驗區大連片區揭牌成立。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。